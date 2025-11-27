النفيضة: احتجاج أولياء وتلاميذ بسبب غياب النقل المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6928264064ceb4.97908504_eilhqjkpomgnf.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ عدد من الأولياء والتلاميذ، صباح اليوم الخميس، تحرّكًا احتجاجيًا بمنطقة عين مذاكر التابعة لمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة، حيث أقدموا على غلق الطريق الرابطة بين زغوان والنفيضة، احتجاجًا على عدم توفر حافلات النقل المدرسي.









وأفاد التلاميذ، في تصريحات لمراسل الديوان، بأنّ تراجع عدد الرحلات اليومية وغياب الحافلات بصفة متكررة يتسببان في وصولهم المتأخر إلى مقاعد الدراسة، ما أثّر سلبًا على انتظام حضورهم وسير الدروس بشكل طبيعي.





ويطالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلّ دائم يضمن نقلًا مدرسيًّا منتظمًا وآمنًا.

وأفاد التلاميذ، في تصريحات لمراسل الديوان، بأنّوغياب الحافلات بصفة متكررة يتسببان في، ما أثّر سلبًا علىوسير الدروس بشكل طبيعي.ويطالب المحتجون السلط الجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حلّ دائم يضمن نقلًا مدرسيًّا منتظمًا وآمنًا.