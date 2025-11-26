Babnet   Latest update 20:04 Tunis

عامر بحبة: الثلوج تتساقط على عدد من المرتفعات.. وإمكانية تواصلها خلال الساعات القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6927463a8325f5.12888246_jfqplonihkegm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 19:21 قراءة: 1 د, 30 ث
      
شهدت عدة مرتفعات غرب البلاد مساء اليوم تساقطًا ملحوظًا للثلوج، وفق ما أكده الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والمخاطر الطبيعية، عامر بحبة، خلال تدخله في برنامج "60 دقيقة" مع هدى الورغمي على إذاعة الديوان.

تساقط للثلوج في غير دماء وعين سلطان


أوضح الخبير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تساقط كميات هامة من الثلوج على مرتفعات:


* غار الدماء
* الغرة
* عين سلطان

وأشار إلى أن هذه المناطق تعدّ من أعلى المرتفعات في الشمال الغربي، ما يجعلها الأكثر عرضة لتساقط مبكر للثلوج، خاصة مع دخول كتلة باردة منذ الليلة الماضية.

عين دراهم قد تدخل على الخط فجراً

توقع بحبة أن تشهد عين دراهم خلال الساعات الأولى من فجر الخميس بعض التساقطات الثلجية، قد تتراوح بين بضع سنتيمترات، مع احتمال ذوبانها سريعًا بسبب تواصل تهاطل الأمطار.

إمكانية امتداد الموجة نحو الكاف وسليانة

وفق النموذج الأمريكي، إذا توغلت السحب الممطرة جنوبًا، فقد تشمل التقلبات:


* مرتفعات الكاف
* مرتفعات تالة
* شمال القصرين
* وربما مناطق بسليانة

وذلك بين عشية الخميس وصباح الجمعة.
لكن الخبير شدد على أن هذا السيناريو غير مؤكد بالكامل ويحتاج إلى متابعة تحيينات يوم الغد.

مقارنة مع الجزائر: كميات أكبر شرقًا

أفاد بحبة بأن مرتفعات شرق الجزائر، وخاصة المناطق القريبة من:

* قسنطينة
* عنابة
* ولايات الحدود الغربية مع تونس

شهدت كميات أكبر بكثير من الثلوج لكونها مناطق أعلى من حيث الارتفاع.

سنة قد تكون باردة وغزيرة التساقطات

أبرز الخبير أن تسجيل تساقطات ثلجية في شهر نوفمبر يُعدّ حدثًا نادرًا في تونس، معتبرًا أن ذلك قد يكون مؤشرًا على موسم شتوي بارد مع احتمالات أكبر لعودة الثلوج خلال الفترة القادمة.

وختم بدعوة الفلاحين والأهالي إلى التفاؤل، مشددًا على أن الموسم يبدو واعدًا من حيث التساقطات، وأن النماذج الجوية تتوقع شهر ديسمبر ممطرًا بامتياز.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319247


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
14°-10
15°-9
18°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1094,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*