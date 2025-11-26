عامر بحبة: الثلوج تتساقط على عدد من المرتفعات.. وإمكانية تواصلها خلال الساعات القادمة

شهدت عدة مرتفعات غرب البلاد مساء اليوم تساقطًا ملحوظًا للثلوج، وفق ما أكده الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والمخاطر الطبيعية، عامر بحبة، خلال تدخله في برنامج "60 دقيقة" مع هدى الورغمي على إذاعة الديوان.



تساقط للثلوج في غير دماء وعين سلطان



عين دراهم قد تدخل على الخط فجراً



إمكانية امتداد الموجة نحو الكاف وسليانة



مقارنة مع الجزائر: كميات أكبر شرقًا



سنة قد تكون باردة وغزيرة التساقطات



أوضح الخبير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرتعلى مرتفعات:وأشار إلى أن هذه المناطق تعدّ منفي الشمال الغربي، ما يجعلها الأكثر عرضة لتساقط مبكر للثلوج، خاصة مع دخول كتلة باردة منذ الليلة الماضية.توقع بحبة أن تشهدخلال الساعات الأولى من فجر الخميس، قد تتراوح بين بضع سنتيمترات، مع احتمال ذوبانها سريعًا بسبب تواصل تهاطل الأمطار.وفق، إذا توغلت السحب الممطرة جنوبًا، فقد تشمل التقلبات:* مرتفعات* مرتفعات* شمال القصرين* وربما مناطق بسليانةوذلك بين عشية الخميس وصباح الجمعة.لكن الخبير شدد على أن هذا السيناريوويحتاج إلى متابعة تحيينات يوم الغد.أفاد بحبة بأن مرتفعات شرق الجزائر، وخاصة المناطق القريبة من:* قسنطينة* عنابة* ولايات الحدود الغربية مع تونسشهدتلكونها مناطق أعلى من حيث الارتفاع.أبرز الخبير أن تسجيل تساقطات ثلجية فييُعدّ حدثًا نادرًا في تونس، معتبرًا أن ذلك قد يكونمع احتمالات أكبر لعودة الثلوج خلال الفترة القادمة.وختم بدعوة الفلاحين والأهالي إلى التفاؤل، مشددًا على أن الموسم يبدو واعدًا من حيث التساقطات، وأن النماذج الجوية تتوقع