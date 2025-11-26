عامر بحبة: الثلوج تتساقط على عدد من المرتفعات.. وإمكانية تواصلها خلال الساعات القادمة
شهدت عدة مرتفعات غرب البلاد مساء اليوم تساقطًا ملحوظًا للثلوج، وفق ما أكده الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والمخاطر الطبيعية، عامر بحبة، خلال تدخله في برنامج "60 دقيقة" مع هدى الورغمي على إذاعة الديوان.
تساقط للثلوج في غير دماء وعين سلطان
أوضح الخبير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تساقط كميات هامة من الثلوج على مرتفعات:
* غار الدماء
* الغرة
* عين سلطان
وأشار إلى أن هذه المناطق تعدّ من أعلى المرتفعات في الشمال الغربي، ما يجعلها الأكثر عرضة لتساقط مبكر للثلوج، خاصة مع دخول كتلة باردة منذ الليلة الماضية.
عين دراهم قد تدخل على الخط فجراًتوقع بحبة أن تشهد عين دراهم خلال الساعات الأولى من فجر الخميس بعض التساقطات الثلجية، قد تتراوح بين بضع سنتيمترات، مع احتمال ذوبانها سريعًا بسبب تواصل تهاطل الأمطار.
إمكانية امتداد الموجة نحو الكاف وسليانةوفق النموذج الأمريكي، إذا توغلت السحب الممطرة جنوبًا، فقد تشمل التقلبات:
* مرتفعات الكاف
* مرتفعات تالة
* شمال القصرين
* وربما مناطق بسليانة
وذلك بين عشية الخميس وصباح الجمعة.
لكن الخبير شدد على أن هذا السيناريو غير مؤكد بالكامل ويحتاج إلى متابعة تحيينات يوم الغد.
مقارنة مع الجزائر: كميات أكبر شرقًاأفاد بحبة بأن مرتفعات شرق الجزائر، وخاصة المناطق القريبة من:
* قسنطينة
* عنابة
* ولايات الحدود الغربية مع تونس
شهدت كميات أكبر بكثير من الثلوج لكونها مناطق أعلى من حيث الارتفاع.
سنة قد تكون باردة وغزيرة التساقطاتأبرز الخبير أن تسجيل تساقطات ثلجية في شهر نوفمبر يُعدّ حدثًا نادرًا في تونس، معتبرًا أن ذلك قد يكون مؤشرًا على موسم شتوي بارد مع احتمالات أكبر لعودة الثلوج خلال الفترة القادمة.
وختم بدعوة الفلاحين والأهالي إلى التفاؤل، مشددًا على أن الموسم يبدو واعدًا من حيث التساقطات، وأن النماذج الجوية تتوقع شهر ديسمبر ممطرًا بامتياز.
