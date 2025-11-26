Babnet   Latest update 20:04 Tunis

المنظمة العالمية للصحة تدعو الى عدم استعمال المضادات الحيوية دون وصفة طبية

Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 19:43
      
دعت منظمة الصحة العالمية في تونس، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التخلي عن المفاهيم الخاطئة المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية، وخاصة استعمالها دون وصفة طبية، مؤكدة أن سوء استخدامها يسرع من انتشار مقاومة الميكروبات لهذه الأدوية.

وأوضحت المنظمة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بمناسبة الاحتفاء بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، أن الاستعمال المفرط وغير المبرر للمضادات الحيوية يعزز مقاومة الجسم لها، مما يؤثر سلبا على نجاعتها العلاجية في المستقبل عند الحاجة إليها، وقد يؤدي إلى فشلها في معالجة الأمراض بسبب تطور المقاومة.



وبينت أن أي استخدام غير ضروري للمضادات الحيوية يمنح الميكروبات فرصة للتكيف والتطور، مما يجعل العلاج غير فعال ويعرض صحة الإنسان للخطر، وقد يتسبب في بعض الحالات في الوفاة. ودعت المنظمة إلى اعتماد سلوك صحي ومسؤول في التعامل مع المضادات الحيوية، والالتزام بالوصفات الطبية والتوعية بدواعي استعمالها.

ويُشار إلى أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات هو حملة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة وفهم مخاطرها، وتشجيع أفضل الممارسات في إطار مقاربة "الصحة الواحدة" للحد من ظهور العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319246


