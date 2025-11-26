شبيبة القيروان - غياب الترشحات لانتخاب الهيئة المديرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>

افادت الكتابة العامة لشبيبة القيروان مساء اليوم الاربعاء بانه لم تتقدم اي قائمة لانتخاب الهيئة المديرة خلال الجلسة العامة الانتخابية المزمع اجراؤها يوم 6 ديسمبر المقبل وذلك بعد غلق باب الترشح بتاريخ 26 نوفمبر على الساعة 17 و45 دقيقة.



وعلى صعيد اخر اعلنت الهيئة التسييرية لنادي عاصمة الاغالبة عن فسخ عدقي لاعبي فريق الاكابر لكرة القدم حمدي هلال وكريس جونيور اينيمي.





يذكر ان فريق شبيبة القيروان انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من اربعة انتصارت وتعادل و10 هزائم.