وزير الخارجية يستقبل وفدا برلمانيا جزائريا ويؤكد الحرص على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69274c72c63176.13703562_feokgihpnmqjl.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء، وفدا ممثّلا للبرلمان الجزائري، يضمّ أعضاء المجموعة البرلمانية للأخُوّة والصداقة التونسية الجزائرية، برئاسة محمد الهادي تبسي.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، مثّل اللقاء مناسبة أكد خلالها وزير الشؤون الخارجية على عمق ومتانة العلاقات الأخويّة العريقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد تطوير علاقات التعاون والجوار بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.









وذكّرالنفطي في هذا الاطار بالاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاقات الثنائية المرتقبة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة التونسية - الجزائرية، التي ستلتئم بتونس من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل.



ونوّه الوزير بالدور الموكول للمؤسسات البرلمانية والتشريعية في كلا البلدين، في معاضدة الجهود الرامية إلى الدفع بالتعاون الثنائي بين تونس والجزائر والعمل على تفعيل مشاريع التعاون القائمة بينهما.



وأكّد أيضا على المهام الموكولة للبرلمانيين التونسيين والجزائريين في الدفاع على مصالح البلدين صلب الفضاءات البرلمانية العربية والإفريقية وغيرها من الأطر البرلمانية التي ينتمون إليها، بالنظر لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة. وذكّرالنفطي في هذا الاطار بالاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاقات الثنائية المرتقبة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة التونسية - الجزائرية، التي ستلتئم بتونس من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل.ونوّه الوزير بالدور الموكول للمؤسسات البرلمانية والتشريعية في كلا البلدين، في معاضدة الجهود الرامية إلى الدفع بالتعاون الثنائي بين تونس والجزائر والعمل على تفعيل مشاريع التعاون القائمة بينهما.وأكّد أيضا على المهام الموكولة للبرلمانيين التونسيين والجزائريين في الدفاع على مصالح البلدين صلب الفضاءات البرلمانية العربية والإفريقية وغيرها من الأطر البرلمانية التي ينتمون إليها، بالنظر لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة.