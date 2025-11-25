Babnet   Latest update 09:45 Tunis

8 سنوات سجناً لكاتب محامٍ بعد إدانته بتدليس وثيقة قضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 08:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن كاتب محامٍ لمدة 8 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة تدليس وثيقة قضائية تابعة لأحد الملفات التي كان يباشرها المحامي الذي يعمل لديه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف عملية تدليس لوثيقة رسمية داخل ملف قضائي، ليتوجه الاشتباه مباشرة نحو كاتب المحامي بحكم مباشرته للملف. وقد اعترف المتهم خلال الأبحاث بارتكابه فعل التدليس مقابل مبلغ مالي، لتتم إحالته على القضاء وإدانته وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319132


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
13°-11
13°-10
15°-9
17°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*