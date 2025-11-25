8 سنوات سجناً لكاتب محامٍ بعد إدانته بتدليس وثيقة قضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن كاتب محامٍ لمدة 8 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة تدليس وثيقة قضائية تابعة لأحد الملفات التي كان يباشرها المحامي الذي يعمل لديه.



وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف عملية تدليس لوثيقة رسمية داخل ملف قضائي، ليتوجه الاشتباه مباشرة نحو كاتب المحامي بحكم مباشرته للملف. وقد اعترف المتهم خلال الأبحاث بارتكابه فعل التدليس مقابل مبلغ مالي، لتتم إحالته على القضاء وإدانته وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.