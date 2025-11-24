Babnet   Latest update 20:06 Tunis

تكريم الصحفي الإماراتي عامر عبد الله من قبل السفارة التونسية في أبوظبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924a85c6afec6.69590302_qfgmkpnjoihle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 14:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قامت السفارة التونسية في العاصمة أبوظبي بتكريم الصحفي الإماراتي عامر عبد الله، وذلك عقب تعليقه على مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد البرازيل، والتي لاقت صدى طيبًا وتفاعلاً واسعًا لدى الجماهير التونسية.



حضر حفل التكريم كلّ من:


* أبو لبابة الزبيدي: القائم بالأعمال بالنيابة
* أُنس التركمان: القنصلة
* سعيد صدوقي: المستشار بالسفارة

وأعرب الصحفي عامر عبد الله عن امتنانه وتقديره للسفارة والقنصلية التونسية، مشيرًا إلى المحبة والاحترام المتبادل بين الإمارات وتونس.


ويأتي هذا التكريم في إطار الاعتراف بالجهود الإعلامية التي قدّمها الصحفي عامر عبد الله في تغطية المباريات، ودوره في تعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين البلدين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319117


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*