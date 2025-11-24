تكريم الصحفي الإماراتي عامر عبد الله من قبل السفارة التونسية في أبوظبي
قامت السفارة التونسية في العاصمة أبوظبي بتكريم الصحفي الإماراتي عامر عبد الله، وذلك عقب تعليقه على مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد البرازيل، والتي لاقت صدى طيبًا وتفاعلاً واسعًا لدى الجماهير التونسية.
حضر حفل التكريم كلّ من:
* أبو لبابة الزبيدي: القائم بالأعمال بالنيابة
* أُنس التركمان: القنصلة
* سعيد صدوقي: المستشار بالسفارة
وأعرب الصحفي عامر عبد الله عن امتنانه وتقديره للسفارة والقنصلية التونسية، مشيرًا إلى المحبة والاحترام المتبادل بين الإمارات وتونس.
ويأتي هذا التكريم في إطار الاعتراف بالجهود الإعلامية التي قدّمها الصحفي عامر عبد الله في تغطية المباريات، ودوره في تعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين البلدين.
