ديوان الأسرة يطلق برنامجا وطنيا للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أعلن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اليوم الاثنين، عن انطلاق برنامج توعوي شامل للوقاية ومناهضة العنف ضد المرأة. ويتم تنفيذ هذا البرنامج عبر المندوبيات الجهوية في مختلف الولايات، من خلال فرق متعددة الاختصاصات تضم أطباء وقابلات وأخصائيين نفسيين ومثقفين صحيين.



وسيمتد هذا البرنامج من 25 نوفمبر 2025 إلى 10 ديسمبر 2025، الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحملة الدولية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، بهدف تعزيز الوعي بقضايا العنف ودعم جهود الحماية والوقاية.



كما ينفذ الديوان تسع حملات جهوية بالشراكة مع مشروع "صلة" (لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي) المنجز من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.وتأتي هذه الحملات مكملة لجملة من المبادرات الجهوية الأخرى، وتشمل عددا هاما من الأنشطة، من بينها: ورشات تحسيسية، ومسابقات، وعروض مسرحية وسينمائية تتبعها نقاشات، إضافة إلى هاكاثون وأنشطة فنية موجّهة للجمهور العريض.كما يتضمن البرنامج حملات توعوية ميدانية موجهة أساسا إلى النساء والفتيات في وضعيات هشة، إلى جانب تقديم خدمات الكشف المبكر والإحالة لفائدة النساء الناجيات من العنف ضمن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن جلسات للمرافقة النفسية والدعم القانوني.كما ينظم الديوان، يومي 9 و10 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس، "المتحف المتنقل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي". ويعد هذا المتحف تجربة مبتكرة تقوم على مزج الفن بالتوعية والثقافة التشاركية، عبر مسار سردي تفاعلي يدعو الزائر إلى الانتقال من مرحلة الصدمة إلى الوعي، ومن الالتزام إلى الفعل، وذلك عبر ثلاث محطات رئيسية تهدف إلى تفكيك الصور النمطية.وقد تم تصميم هذا المسار التفاعلي بالاعتماد على وسائل وتقنيات قريبة من اهتمامات جيل الشباب، على غرار الشاشات اللمسية، وتقنيات الواقع المعزز، والتركيبات الغامرة، والمحتويات الرقمية القصيرة، وفلاتر الواقع المعزز، إضافة إلى أدوات مبتكرة أخرى تعزز التفاعل والانخراط.وأكد الديوان في الختام، أن مكافحة العنف المسلط على النساء والفتيات لا تقتصر على فترة الحملة الدولية، بل تتواصل أنشطة التوعية والتكفل والتوجيه طوال السنة وفي جميع مناطق البلاد.