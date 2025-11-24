Babnet   Latest update 20:06 Tunis

جمعية القضاة التونسيين تؤكّد ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692497dba3b6c4.53358219_lihgpmknqjoef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 18:17
      
أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من "انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية" ويحقق التوازن بين السلط، في بيان أصدره اليوم الاثنين بعد عقد اجتماع إخباري تشاوري نهاية الأسبوع.

رصد الإخلالات والتدخل في المسارات المهنية


وأفاد البيان أنّ كلّ الحاضرين من قضاة عدليين وإداريين وماليين قد أكّدوا على وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كلّ "الإخلالات" الناجمة عما اعتبروه "تدخلا مباشرا للسلطة التنفيذية" في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بقصد إطلاع الرأي العام على "فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها".


ملف القضاة المعفيين

كما أكّد المكتب التنفيذي ضرورة مواصلة متابعة ملف القضاة المعفيين حتى استعادتهم كافة حقوقهم. ولاحظ أنّ القضاة الحاضرين جدّدوا تضامنهم مع زملائهم فيما يتعرضون له بعد عزلهم من "صنوف التنكيل" بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.

شلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتأخر الترقيات

وسجّل المكتب التنفيذي في بيانه كذلك تواصل "حالة الشّلل" التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي، نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
* وكيل الدولة العام لديها
* رئيس المحكمة العقارية
* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

بالإضافة إلى تسجيل تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين (60) قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة نوفمبر 2017 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار، بالرغم من مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2024.

عدم إصدار ترقيات إضافية وشغورات قضائية

واستنكر أيضا عدم إصدار أمر ترقية أحد عشر (11) قاضيا من دفعة سبتمبر 2018 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2025 وعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية، "مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والاضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة"، حسب نص البيان.

تعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات

وندّد المكتب التنفيذي كذلك بتواصل تعطيل إصدار تسمية الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرّغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات، والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة، بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من "تعطيل ممنهج" للقضاء المالي، وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 وكجهاز أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

تعطيل نشر التقارير السنوية

كما لفت إلى استمرار تعطيل نشر التقارير السنوية العامة لمحكمة المحاسبات (الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين) بالرغم من جاهزيّتها واستكمال المحكمة لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشرها.


