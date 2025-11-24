جمعية القضاة التونسيين تؤكّد ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من "انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية" ويحقق التوازن بين السلط، في بيان أصدره اليوم الاثنين بعد عقد اجتماع إخباري تشاوري نهاية الأسبوع.



رصد الإخلالات والتدخل في المسارات المهنية



ملف القضاة المعفيين



شلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتأخر الترقيات



عدم إصدار ترقيات إضافية وشغورات قضائية



تعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات



تعطيل نشر التقارير السنوية



وأفاد البيان أنّ كلّ الحاضرين من قضاة عدليين وإداريين وماليين قد أكّدوا على وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كلّالناجمة عما اعتبروهفي إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بقصد إطلاع الرأي العام علىكما أكّد المكتب التنفيذي ضرورة مواصلة متابعة ملفحتى استعادتهم كافة حقوقهم. ولاحظ أنّ القضاة الحاضرين جدّدوا تضامنهم مع زملائهم فيما يتعرضون له بعد عزلهم منبإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.وسجّل المكتب التنفيذي في بيانه كذلك تواصلالتي يعرفها، نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى:* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب* وكيل الدولة العام لديها* رئيس المحكمة العقارية* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليةبالإضافة إلى تسجيل تواصل عدم إصدار أمر ترقيةقاضيا من المحكمة الإدارية من دفعةمن رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار، بالرغم من مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذواستنكر أيضا عدم إصدار أمر ترقيةقاضيا من دفعةمن رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذوعدم إصدار أمر إحداثوعدم سد عديد الشغورات في الدوائر، "مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والاضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في"، حسب نص البيان.وندّد المكتب التنفيذي كذلك بتواصل تعطيل إصدار تسميةبالرّغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذوبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة، والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق، بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرةوما نجم عنه منللقضاء المالي، وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عددوكجهاز أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.كما لفت إلى استمرار تعطيل نشربالرغم من جاهزيّتها واستكمال المحكمة لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشرها.