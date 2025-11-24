تأجيل محاكمة رجل أعمال ومسؤولين ببنك عمومي مع رفض مطالب الإفراج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال سفيان القلال، الناشط في مجال تحويل زيت الزيتون، إلى موعد لاحق، وذلك إلى جانب رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي ومسؤولين سابقين بنفس المؤسسة.



كما قضت المحكمة برفض مطالب الإفراج .









وتشير أوراق الملف إلى أنّ القضية تتعلّق بـتمكين سفيان القلال من قروض بنكية تجاوزت 11 مليون دينار، دون توفير ضمانات تتماشى مع قيمة هذه القروض ...

