تأجيل محاكمة رجل أعمال ومسؤولين ببنك عمومي مع رفض مطالب الإفراج

Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 17:23
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال سفيان القلال، الناشط في مجال تحويل زيت الزيتون، إلى موعد لاحق، وذلك إلى جانب رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي ومسؤولين سابقين بنفس المؤسسة.

كما قضت المحكمة برفض مطالب الإفراج .



وتشير أوراق الملف إلى أنّ القضية تتعلّق بـتمكين سفيان القلال من قروض بنكية تجاوزت 11 مليون دينار، دون توفير ضمانات تتماشى مع قيمة هذه القروض ...


