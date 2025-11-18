قضية رحمة لحمر: التمديد في الإيقاف التحفّظي للوزير السابق مهدي بن غربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68261eb8cfbc27.32609414_knqepomjighfl.jpg width=100 align=left border=0>

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الإيقاف التحفّظي في حقّ الوزير السابق مهدي بن غربية، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة بخصوص قضية مقتل الفتاة رحمة لحمر.



وتشمل الأبحاث في هذا الملف 13 متهما، من بينهم صديقة الضحية التي ما تزال محالة بحالة فرار، فيما وُجّهت للمتهمين سلسلة من التهم الثقيلة من بينها:





* تكوين وفاق والانخراط في عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص

* القتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم أخرى

* الاغتصاب باستعمال العنف

* السرقة باستعمال العنف الشديد المفضي إلى الموت

* إعدام وإخفاء أدلة الجريمة قبل وضع يد السلطات عليها

* والمشاركة في هذه الجرائم طبق أحكام الفصول 32 و131 و132 و158 و204 و258 و260 و261 و227 و237 من المجلة الجزائية.



