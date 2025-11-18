لقاء توديعي بين وزير الخارجية والسفير الياباني مع استعراض آفاق التعاون الثنائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691cb23e2bb906.89584356_nfomlehijqpgk.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، صباح الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، السفير الياباني بتونس تاكيشي أوسوغا، وذلك في إطار زيارة مجاملة أدّاها بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد.



وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن ارتياحه لمتانة علاقات الصداقة التونسية اليابانية، موجّها شكره للسفير على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله لدعم التعاون الثنائي وتعزيزه. وتمنى له التوفيق في بقية مسيرته الدبلوماسية.









كما مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز ملفات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية، إلى جانب التحضير للمواعيد الثنائية القادمة، وفي مقدمتها الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية–اليابانية، والاحتفال بالذكرى السابعةين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.



من جهته، أعرب السفير الياباني عن امتنانه للدعم الذي حظي به خلال فترة عمله في تونس، مؤكدا ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستواصل نسقها التصاعدي في عدة مجالات.



