الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يستعرض خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين تجربة تونس ضمن مشروع أصوات من أجل العدالة المناخية

استعرض الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي يعقد حاليا في مدينة بيليم، بالبرازيل، من 10 إلى 21 نوفمبر2025، تجربة تونس ضمن مشروع أصوات من أجل العدالة المناخية VCA – Voice for Just Climate Action



وتعكس هذه التجربة، وفق بلاغ صادر عن الصندوق، كيف يمكن للمنظمات المحلية والمجتمعات العمل معا لإيجاد حلول أكثر عدالة في مواجهة التغيّرات المناخية.



وقد أبرز هذا العرض، أهميّة إتاحة فضاءات للحوار المشترك وتمكين الفاعلين المحليين من لعب دور محوري في تطوير مبادرات واقعية تنبع من إحتياجاتهم الحقيقية.وجمعت فعالية VCA منظمات من إفريقيا وأمريكا اللاتينية في لقاء غني بتبادل الأفكار والخبرات، حيث اتضح أن دعم المبادرات المحلية ليس مجرد مقاربة تشاركية، بل رهان أساسي لبناء قدرة المجتمعات على الصمود أمام تغير المناخ.وأظهرت التجارب المطروحة، وفق المصدر ذاته، أن التعاون بين مختلف الأطراف يساهم في اعتماد ممارسات أكثر إنسجاما مع الطبيعة، ويعزز حضور المجتمعات في صياغة مسارات العمل المناخي بطريقة أكثر عدالة وشمولًا.كما سلطت الفعالية الضوء على نماذج وشراكات متنوعة دعمتها شبكة VCA، شملت تونس وأكثر من 120 منظمة في البرازيل، مما أظهر كيف يمكن للتجارب المحلية، حين تتقاطع، أن تُحدث تأثيرًا واسعًا ومستداما.وخلص المشاركون إلى أن تمكين المجتمعات واتاحة مساحات للتعلّم والتبادل هي عناصر أساسية لبناء مستقبل مناخي أكثر إنصافا ومرونة.