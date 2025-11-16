Babnet   Latest update 15:48 Tunis

الحماية المدنية المغيرة تنقذ حياة امراة حامل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 15:39 قراءة: 0 د, 10 ث
      
تمكن اليوم اعوان الحماية المدنية فرقة المغيرة من نجدة امراة داهمها المخاض فجأة بمنزلها بجهة فوشانة حيث تمكنوا تم توليدها ثم قاموا بنقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي العناية الطبية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318578


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:49
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-18
24°-17
20°-15
21°-13
22°-14
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*