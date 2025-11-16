الحماية المدنية المغيرة تنقذ حياة امراة حامل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن اليوم اعوان الحماية المدنية فرقة المغيرة من نجدة امراة داهمها المخاض فجأة بمنزلها بجهة فوشانة حيث تمكنوا تم توليدها ثم قاموا بنقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي العناية الطبية .