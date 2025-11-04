4 سنوات و6 أشهر سجنا في حق محامٍ بتهمة نشر أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 49
23°
23°
الــرياح:
4.12 كم/س
16°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
23°-16
23°-14
26°-15
23°-17
24°-16
- Avoirs en devises
24409,7
(03/11)
- Jours d'importation
104
- 1 € = 3,40920 DT 1$ =2,95071 DT
- Solde Compte du Trésor (03/11) 576,4 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 17 871) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 646) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 16 626) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 16 460) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 15 700) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 610) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 14 966) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 14 340) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 14 032) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 13 905) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 12 921) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 12 795) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 12 483) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 11 957) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتح
( 11 872) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 11 757) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 11 594) قرار بالإفراج عن صابر بن شوشان الم
( 11 438) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 351) 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون الا
( 11 010) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317845