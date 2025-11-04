4 سنوات و6 أشهر سجنا في حق محامٍ بتهمة نشر أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس، حكمًا يقضي بسجن محامٍ لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية نشر الأخبار الزائفة والإضرار بالأمن العام، وفق ما جاء في ملف القضية وأبحاث التحقيق.

