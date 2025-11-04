Babnet   Latest update 07:09 Tunis

سامي القاضي : فما جمعية عطاوها 50 مليون قبل ماتش الكلوب… وسمعنا أسامي حكام لماتش البقلاوة والدربي!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690996ab1c4506.21095198_lhogfkipqmnej.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 06:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أطلق سامي القاضي، عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، تصريحات نارية خلال مداخلته على قناة الحوار التونسي مساء الاثنين، اتهم فيها إحدى الجمعيات بـ“منح مبلغ 50 ألف دينار قبل مباراة ضد النادي الإفريقي”، مؤكداً أن فريقه “يعرف كل التفاصيل ولن يسكت بعد اليوم”.

وقال القاضي:

“فما جمعية عطاوها 50 مليون قبل ماتش الكلوب، ورانا نعرفو كل شيء… ما عادش تنجموا تخبّيو الحقائق، رانا نتابعو ونعرفو شكون يعمل شنوّة.”


وأضاف أن هناك تجاوزات خطيرة في التعيينات التحكيمية، موضحاً:
“سمعنا أسامي حكّام لماتش الملعب التونسي وماتش الدربي، وإن شاء الله السيناريو هذا ما يصيرش… نحبّو نشوفو مباراة في كنف العدالة وميزان التحكيم يكون متوازن.”

وشدّد القاضي على أن النادي الإفريقي “لن يسكت بعد اليوم على ما وصفه بالمظالم التحكيمية والممارسات غير الرياضية”، قائلاً:
“الإفريقي يخدم ويجتهد فوق الميدان، والنتائج لازم تتحسم بأقدام اللاعبين لا بصفّارة الحكم.”



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317835


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-14
25°-15
21°-17
22°-16
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    