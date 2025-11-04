سامي القاضي : فما جمعية عطاوها 50 مليون قبل ماتش الكلوب… وسمعنا أسامي حكام لماتش البقلاوة والدربي!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690996ab1c4506.21095198_lhogfkipqmnej.jpg width=100 align=left border=0>

أطلق سامي القاضي، عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، تصريحات نارية خلال مداخلته على قناة الحوار التونسي مساء الاثنين، اتهم فيها إحدى الجمعيات بـ“منح مبلغ 50 ألف دينار قبل مباراة ضد النادي الإفريقي”، مؤكداً أن فريقه “يعرف كل التفاصيل ولن يسكت بعد اليوم”.



وقال القاضي:





“فما جمعية عطاوها 50 مليون قبل ماتش الكلوب، ورانا نعرفو كل شيء… ما عادش تنجموا تخبّيو الحقائق، رانا نتابعو ونعرفو شكون يعمل شنوّة.”



وأضاف أن هناك تجاوزات خطيرة في التعيينات التحكيمية، موضحاً:

“سمعنا أسامي حكّام لماتش الملعب التونسي وماتش الدربي، وإن شاء الله السيناريو هذا ما يصيرش… نحبّو نشوفو مباراة في كنف العدالة وميزان التحكيم يكون متوازن.”

وشدّد القاضي على أن النادي الإفريقي “لن يسكت بعد اليوم على ما وصفه بالمظالم التحكيمية والممارسات غير الرياضية”، قائلاً:

“الإفريقي يخدم ويجتهد فوق الميدان، والنتائج لازم تتحسم بأقدام اللاعبين لا بصفّارة الحكم.”

