حي التضامن: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على طفل مشنوقاً داخل منزل عائلته

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الاثنين، بفتح بحث تحقيقي على إثر العثور على طفل يبلغ من العمر 16 سنة مشنوقاً داخل منزل عائلته بمنطقة حي التضامن.



كما أذنت النيابة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة بدقة، في انتظار نتائج التحقيقات الفنية والطبية.









ووفق المعطيات الأولية، تشير الأبحاث إلى أنّ الطفل أقدم على الانتحار شنقاً، ويرجّح أن يكون ذلك بسبب ظروفه الاجتماعية الصعبة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادثة.

