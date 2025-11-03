أضواء على الجهات: أشغال بالمسبح البلدي بالقيروان كي يستعيد النشاط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909049f881b65.87384680_nmegfpjqohlki.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل المقاولة المتعهدة بصيانة وتهيئة المسبح البلدي أشغالها الرامية الى إحياء نشاطه الرياضي والترفيهي المتوقف منذ سنوات.وقد انطلقت هذه الأشغال منذ شهر جويلية المنقضي وفق ما اكده حمادي عبد الله المكلف بالكتابة العامة لبلدية القيروان لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وتشمل الاشغال صيانة وتقوية الهيكل الحامل لحوضي السباحة ( الصغير، والكبير)، و صيانة وتهيئة السقف وتصفية المياه وصيانة وتهيئة حجرات الملابس وتجديد شبكة الكهرباء وشبكة السوائل وتبليط الفضاء الداخلي والمحيط الخارجي.

ووفق المصدر فان المسبح المعروف محليا باسم الحبيب العلويني والذي يتوسط مدينة القيروان يعود إحداثه إلى سنة 1986 قبل ان يتوقف سنة 2017. ولعب المسبح دورا هاما في تدريب اعداد هائلة من الشباب والاطفال وفي مقدمتهم السبّاحين الذين تالقوا في مختلف المناسبات الوطنية والدولية فضلا على انه ساهم في وقاية عدد منهم وحمايتهم من الانحرافات ومخاطر الافات الاجتماعية المهددة لهم في منطقة بعيدة عن البحر وتكاد تغيب فيها الفضاءات العمومية المفتوحة لصقل المواهب والابداعات وترفيه العائلات باستثناء هذا المتنفس.





وذكر ان فضاء المسبح الخارجي هو الآخر محل دراسة لاعادة صيانته وتهيئة ملاعبه الخاصة بعدد من الرياضات الأخرى ككرة السلة وكرة اليد وغيرها ليكون عنصرا مكملا للمشهد يمنح المدينة صورة اخرى ويجدد حيويتها.



واوضح المكلف بالكتابة العامة لبلدية القيروان أن مشروع المسبح الذي تفوق قيمة الاعتمادات التي رصدتها له وزارة الشباب والرياضة 3.175 مليون دينار للصفقة الاصلية دون اعتبار الملاحق المستوجبة لاستكمال الاشغال كان بالامكان إنجازه منذ سنوات غير ان بطء اشغال الشركة المقاولة الاولى لاسباب فنيّة وما رافق ذلك من اخلالات دفع بالجهات الرقابية إلى فسخ الصفقة معها وفتح تحقيق اداري معمّق، فيما تولت وزارة الشباب والرياضة الاعلان مجددا عن طلب عروض عن طريق التفاوض المباشر انتهى بتعهد المقاولة المباشرة حاليا لاستكمال الاشغال.

من جهته أفاد مصعب الحيدوسي مدير المشروع ان استكمال اشغال المسبح والتي لم تتعدّ بعد 15 بالمائة تقريبا مرتبط بملحق الصفقة الذي سيخصص لدهليز المسبح وذلك بعد ان تبين أن اعمدته واسقف مكوناته طالتها تشققات تسببت في بروز تسىرّبات مائية تستوجب هي الاخرى وقبل غيرها الدعم واعادة الصيانة وضمان سلامة المسبح ورواده و"هو مرتبط بملحق الصفقة الذي ما زال يراوح مكانه" وفق تقديره.

ويعد مشروع المسبح البلدي بمدينة القيروان وهو الوحيد بالولاية من بين حزمة مشاريع البنية التحتية التي تشهد الجهة تنفيذها.

