في لقاء مع نواب الشعب: رضا الشكندالي يقدّم قراءة نقدية لمشروع قانون المالية 2026 ويدعو إلى رؤية اقتصادية واقعية

قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، مساء الأحد 2 نوفمبر 2026، أمام عدد من نواب مجلس الشعب، وبناءً على دعوة من رئيس أحد الأحزاب، قراءة تحليلية معمّقة لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، عرض خلالها ملاحظاته النقدية ومقترحاته الإصلاحية، في إطار نقاش برلماني مفتوح حول التوجهات الاقتصادية للحكومة وأولوياتها الاجتماعية والمالية.



ويأتي هذا اللقاء في وقت أحال فيه مكتب مجلس النواب مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية والميزانية لمناقشته، حيث قدّر المشروع نفقات الدولة بـ63,575 مليار دينار مقابل مداخيل بـ52,560 مليار دينار، أي بعجز يتجاوز 11 مليار دينار.



الظرف الاقتصادي الخارجي في صالح تونس... لكن الهشاشة مستمرة



ضعف في إنجاز النفقات العمومية وتراجع في الأداء التنموي



مقترح لتقييد الاقتراض وتوجيهه نحو التنمية



رؤية نقدية للدور الاجتماعي للدولة



قانون جباية بلا رؤية اقتصادية



الإنفاق العمومي والأجور



مقترحات عملية أمام النواب



وتوزّعت الموارد بين، إلى جانبفي مداخلته، أكّد الشكندالي أنّ، مشيراً إلى، الشريك الأساسي للاقتصاد التونسي، وتراجع منتظر في أسعارإلى ما دونللبرميل وإلى ما دون، وذلك عقب قرارفي أكتوبر 2025 برفع سقف الإنتاج.غير أنّ الخبير الاقتصادي نبّه إلى أنّلأنه يعتمد أساساً على، في ظلّ تراجع الاستثمارين العمومي والخاص وضعف الصادرات.ودعا إلى أن يركّز مشروع القانون على، مع ضرورةلتحقيق نسبة النموّ المستهدفة (3.3%)، مقابل توقعات البنك الدولي المحدّدة بـ2.4%.أشار الشكندالي إلى أنّ الدولة، خصوصاً في الجانب الاجتماعي والمشاريع العمومية، مبيّناً أنهاعلى حساب حاجيات المواطنين.واعتبر أنّ شعارظلّ مجرّد، إذ تواصل الحكومة اللجوء إلى، بما في ذلكفي هذا السياق، دعا الشكندالي أمام النواب إلى، ومنع استعماله لتغطية النفقات الاستهلاكية.كما اقترح إحداثتضمّ ممثلين عن البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات ووزارة المالية والبنك المركزي، تتولّىوتوجيهها حصراً نحوشدّد أستاذ الاقتصاد على أنّ مفهومأُسيء فهمه، إذ حُصر في، في حين أن الدور الحقيقي يجب أن يكونمثل التعليم، الصحة، والنقل.كما حذّر من أنّ الامتيازات الكبيرة الممنوحة لـعلى حساب بقية المؤسسات تمثّل، ولن تساهم في تحفيز النموّ أو التشغيل.وصف الشكندالي مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنهيفتقر إلى رؤية اقتصادية شاملة، مشيراً إلى أنّمقابل زيادة عامة بـ3 مليارات فقط، مما يعني أن الدولةوانتقدرغم الحاجة الملحّة لتطويروتجديدلفت الخبير إلى أنّ الزيادة المبرمجة في كتلة الأجور (900 مليون دينار) لا يمكن أن تغطي، معبّراً عن خشيته من أن، مما يهدد المقدرة الشرائية.كما أشار إلى أنّ تونس تتقدّم في، وهو ما قد يسهّل التفاوض على قرض بشروط ميسّرة.قدّم الشكندالي أمام النواب الحاضرين سلسلة منلتصحيح مسار الميزانية وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، من أبرزها:لتمويللاقتناء، بهدف خفض كلفة الطاقة على الأسر والمؤسسات وتقليص التضخم والعجز الطاقي.للوزراء والنواب والولاة بعد سنتين أو خمس سنوات خدمة، تكريسًا لمبدألتشجيع تربية الماشية وتخفيض أسعار اللحوم والبيض.لتحسين ظروفهم المعيشية.لما له من انعكاسات على تفتيت الأملاك وتشجيع الاقتصاد الموازي.وتحمّل البنك المركزي مسؤولية مراقبتها.تماشياً مع ضعف المقدرة الشرائية.لتشجيعها على التصريح الحقيقي وتقليص التهرب الضريبي.يختزل تحليل الأستاذأمام نواب الشعب رؤية نقدية متوازنة تقوم على، وتقدّم في الوقت نفسهويرى الخبير أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من، بحيث تكون أداة، لا مجرد وثيقة محاسباتية لتسديد الديون وضبط الأرقام.