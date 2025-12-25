Babnet   Latest update 21:35 Tunis

توزر: التربية الوالدية والعلاقة بين الوالدين والناشئة محور حلقات حوار ضمن برنامج التمكين الاجتماعي للأسر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
 تنظّم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر، في الفترة الممتدة من 22 وإلى غاية 27 ديسمبر الحالي، سلسلة منابر حوار موجهة للأولياء والجمعيات العاملة في مجال التربية في مختلف معتمديات الجهة بمعدل منبري حوار يوميا في كل معتمدية تحت شعار "التربية الوالدية والعلاقة بين الوالدين والناشئة" وهو المحور الثاني ضمن برنامج التمكين الاجتماعي للأسر المنفذ بالشراكة بين المندوبية ومكتب الدراسات والاستشارات "ميركا كونسلتينغ".

ويوجه هذا البرنامج إلى الأسرة بمختلف مكوناتها على غرار الشباب المقبل على الزواج والأطفال والوالدين، حسب وفاء معمر رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية بتوزر.

وبيّنت بن معمر، في تصريح لصحفية "وات"، أن البرنامج يختار في كل دورة من حلقات الحوار موضوعا يتم العمل عليه فبعد المحور الأول "التأهيل للحياة الزوجية" وقع الاختيار في المحور الثاني على موضوع "التربية الوالدية والعلاقة بين الوالدين والناشئة".

وأضافت أن مكتب الدراسات والاستشارات المكلف يقوم بإدارة الحوار مع المعنيين وتوجيههم بحضور مختصين اجتماعيين، ومختصين في الطب النفسي، ومختصين في تقويم السلوك، بهدف التنشئة السليمة للأبناء باعتماد مبدأ الحوار داخل الأسرة ووقاية الناشئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأشارت إلى أن البرنامج انطلق مطلع 2025 وسيتواصل حتى نهاية 2026 حتى يتم التمكن من التواصل بأكبر عدد من الأسر والتطرق لمواضيع متنوعة على غرار "ثقافة الحوار وتقبل الآخر والرأي المختلف"، و"التنشئة السليمة للأبناء"، و"وقاية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر".
وأبرزت مديرة مكتب الاستشارات "ميركا كونسلتينغ" مريم كحيلة أن منبر الحوار يتناول عديد التفاصيل والجزئيات المرتبطة بالتربية والتنشئة رفقة الأولياء في حوار مباشر على غرار طرق تربية الأبناء والتعامل مع رغباتهم في خضم تحولات يشهدها المجتمع خاصة بفعل التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وصعوبات الطفل داخل الفضاء المدرسي وخارجه، كما يتم بالمناسبة تقديم استشارات اجتماعية ونفسية بفضل الخبراء الذين يوفرهم المكتب.
