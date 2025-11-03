ترجي جرجيس يعتذر ويؤكّد رفضه القاطع لكلّ أشكال العنف
تقدّمت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي باعتذارها إلى الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى على ما صدر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، معبّرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمدرب عامر دربال.
وأكدت الهيئة في بيانها رفضها القاطع لكلّ أشكال العنف والهمجية، مشدّدة على أنّ التصرّفات الفردية لا تمثل جماهير الفريق ولا تعكس قيم النادي.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد عبّرت في بلاغ أصدرته مساء الأحد عن تضامنها الكامل مع مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى عامر دربال، إثر تعرّضه إلى إصابة بليغة جرّاء مقذوفات أُلقيت من المدارج خلال المباراة التي جمعت فريقي الترجي الرياضي الجرجيسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، وهي الحادثة التي دفعت الحكم إلى إيقاف اللقاء.
وأدانت الجامعة في بلاغها جميع أشكال العنف التي تهدّد سلامة المتداخلين في اللعبة، معتبرة أنّ ما حدث تجاوز صارخ لكلّ القيم والمبادئ الرياضية.
كما حمّلت المسؤولية الكاملة لكلّ من يثبت تورّطه، أفرادًا أو جمعيات، مؤكّدة أنّ الإجراءات القانونية والردعية اللازمة ستُتخذ بكلّ صرامة وشفافية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
وأضافت الجامعة أنّها ستعمل على مواجهة مظاهر العنف اللفظي والمادي داخل الملاعب وخارجها، وضمان سلامة جميع الفاعلين في المجال الرياضي من لاعبين وإطارات فنية وحكّام وجماهير، داعية جميع الجمعيات الرياضية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتنظيمية في توعية جماهيرها ونبذ الشغب والعنف.
وشدّدت الجامعة على أنّها لن تتسامح مطلقًا مع أيّ شكل من أشكال العنف، وستتعامل بكلّ حزم وصرامة مع كلّ من يثبت ضلوعه في مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى صورة كرة القدم التونسية وإلى الرياضة الوطنية عمومًا.
