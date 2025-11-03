Babnet   Latest update 07:53 Tunis

ترجي جرجيس يعتذر ويؤكّد رفضه القاطع لكلّ أشكال العنف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690843d24354d6.51558672_lekgijmnpqhfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 06:53 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تقدّمت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي باعتذارها إلى الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى على ما صدر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، معبّرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمدرب عامر دربال.
وأكدت الهيئة في بيانها رفضها القاطع لكلّ أشكال العنف والهمجية، مشدّدة على أنّ التصرّفات الفردية لا تمثل جماهير الفريق ولا تعكس قيم النادي.


وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد عبّرت في بلاغ أصدرته مساء الأحد عن تضامنها الكامل مع مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى عامر دربال، إثر تعرّضه إلى إصابة بليغة جرّاء مقذوفات أُلقيت من المدارج خلال المباراة التي جمعت فريقي الترجي الرياضي الجرجيسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، وهي الحادثة التي دفعت الحكم إلى إيقاف اللقاء.


وأدانت الجامعة في بلاغها جميع أشكال العنف التي تهدّد سلامة المتداخلين في اللعبة، معتبرة أنّ ما حدث تجاوز صارخ لكلّ القيم والمبادئ الرياضية.
كما حمّلت المسؤولية الكاملة لكلّ من يثبت تورّطه، أفرادًا أو جمعيات، مؤكّدة أنّ الإجراءات القانونية والردعية اللازمة ستُتخذ بكلّ صرامة وشفافية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
أخبار ذات صلة:
بعد إيقاف مباراة الترجي الجرجيس ومستقبل المرسى، الجامعة تؤكد أنها لن تتسامح مطلقا مع اي شكل من اشكال العنف‎ ...

وأضافت الجامعة أنّها ستعمل على مواجهة مظاهر العنف اللفظي والمادي داخل الملاعب وخارجها، وضمان سلامة جميع الفاعلين في المجال الرياضي من لاعبين وإطارات فنية وحكّام وجماهير، داعية جميع الجمعيات الرياضية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتنظيمية في توعية جماهيرها ونبذ الشغب والعنف.

وشدّدت الجامعة على أنّها لن تتسامح مطلقًا مع أيّ شكل من أشكال العنف، وستتعامل بكلّ حزم وصرامة مع كلّ من يثبت ضلوعه في مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى صورة كرة القدم التونسية وإلى الرياضة الوطنية عمومًا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317771


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
24°-16
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    