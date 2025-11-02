Babnet   Latest update 22:42 Tunis

بعد إيقاف مباراة الترجي الجرجيس ومستقبل المرسى، الجامعة تؤكد أنها لن تتسامح مطلقا مع اي شكل من اشكال العنف‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907cf7ba62e47.79139640_fnqghljikepom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 22:36
      
عبّرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، عن تضامنها الكامل مع المدرّب عامر دربال، مدرّب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، إثر تعرّضه إلى إصابة بليغة جرّاء مقذوفات أُلقيت من المدارج خلال المباراة التي جمعت فريقي الترجي الرياضي الجرجيسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، وهي الحادثة التي دفعت الحكم إلى إيقاف اللقاء.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي أنّها تستنكر بشدة وتدين جميع أشكال العنف التي باتت تهدّد سلامة مختلف المتداخلين في اللعبة، معتبرة أنّ ما حدث يُعدّ تجاوزًا صارخًا لكل القيم والمبادئ الرياضية.

وشدّدت على أنّها تحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورّطه، أفرادًا أو جمعيات، مؤكدة أنّ مثل هذه التصرفات لن تمرّ مرور الكرام، وأنّها ستتخذ الإجراءات القانونية والردعية اللازمة بكل صرامة وشفافية، وفق ما تسمح به القوانين واللوائح الجاري بها العمل.


كما أكدت الجامعة أنّها لن تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال العنف، وستتعامل بكل حزم مع كل من يثبت ضلوعه في مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى صورة كرة القدم التونسية وإلى الرياضة الوطنية بصفة عامة.

ويُذكر أنّ الحكم هيثم الطرابلسي قرّر في الدقيقة 72 إيقاف مباراة الترجي الجرجيسي ومستقبل المرسى التي كانت نتيجتها صفر مقابل صفر، بعد تعرّض مدرب المرسى عامر دربال إلى إصابة على مستوى الرأس إثر اعتداء من بعض جماهير الفريق المحلي، قبل أن يتمّ نقله إلى المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحادثة تُعدّ الثانية من نوعها هذا الموسم، إذ تمّ خلال الجولة الرابعة إيقاف مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي بعد إصابة الحكم المساعد في الرأس جراء اعتداء من جماهير النادي البنزرتي، ما أدى إلى معاقبة الفريق بهزيمة جزائية (0-2) وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار، إلى جانب إجراء ثلاث مباريات دون حضور الجمهور.


