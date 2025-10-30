السجن والمراقبة الادارية للقيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور سليم القنطري

أصدرت، أول أمس، حكماً يقضي بـ، معبعد انقضاء العقوبة.ويأتي هذا الحكم في، وفق ما ورد في ملف القضية والتحقيقات الأمنية.

وكانتقد أصدرت فيحكماً سابقاً بالسجن لمدة، إضافة إلىضد القنطري، الملقب بـ، وذلك على خلفيةووفق المعطيات المتوفرة، تم. وبعد التحقيقات، تبيّن أنه، كما كشفت الأبحاث عن، الزعيم السابق لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابياً في تونس.