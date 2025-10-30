اليوم الجهوي حول الرضاعة الطبيعية يوم 4 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس

يحتضن المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر المقبل، اليوم الجهوي حول الرضاعة الطبيعية.



ويهدف هذا اليوم الذي تنظمه الادارة الجهوية للصحة ببن عروس، بمناسبة الاسبوع العالمي للرضاعة الى تعزيز الوعي بضرورة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية.









ويتضمن البرنامج مداخلات علمية حول أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في صحة الام والطفل وحماية البيئة اضافة الى ورشات تكوينية متنوعة لفائدة الاطارات الصحية .



يشار، الى أن الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية هو فرصة للتأكيد على دور الرضاعة الطبيعية في ضمان الصحة والتنمية مدى الحياة

