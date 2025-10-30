Babnet   Latest update 07:33 Tunis

رفض مطلب الإفراج عن الكاتب العام الجهوي السابق لاتحاد الشغل بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c28472bb1199.95720001_minjpghqelokf.jpg width=100 align=left border=0>
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن الكاتب العام الجهوي السابق للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الصنكي الأسودي، وتأجيل النظر في قضيته إلى شهر نوفمبر المقبل.

ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتدليس شهائد علمية وفنية تتعلق بعمله في إحدى الشركات العمومية بولاية القصرين.



