مراهق مفقود منذ شهر… والعائلة تستنجد عبر برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان

غادر المراهق تلميذ الأولى ثانوي منزله في سيدي عمر رواد ولاية أريانة منذ حوالي شهر ولم يُعرف مكانه إلى اليوم، في ظل تواصل مجهودات البحث من قبل الوحدات الأمنية، واستمرار العائلة في توجيه النداءات عبر وسائل الإعلام أملاً في العثور عليه.







«ما نطلب حتى حاجة غير يرجع لحضني… الباب مفتوح، وأنا حاضر نعاونـو إذا يحب يواصل قرايتو أو يعمل تكوين. ولدي ما عندوش حتى مشكل معانا».

«الدار ولّت جحيم من غير ولدي… ما عادش نقدر نعيش. نحب ولدي يرجع، ما باش نعاقبو، نحضنو ونحميه».

استمرار التضامن والبحث



«يا ولدي… إذا تسمع فينا، ارجع. عيلتك تحبك وتستنى فيك. مهما صار، دارك أمانك الوحيد».

فيضمن برنامجعلى إذاعة الديوان، وجّه والدا التلميذ المفقود نداءً عاجلًا إلى الرأي العام، عبّرا فيه عن حالةالتي يعيشونها منذ اختفاء ابنهما دون أثر أو تواصل منذ أكثر من شهر.وأوضح الأب أنّه بتاريخ، توجّه رفقة زوجته إلى المعهد لمرافقة ابنهما قصد الحصول على بطاقة الدخول المدرسية، ليتفطّنا فجأة إلى أنّ ابنهمادون علم العائلة...ومنذ ذلك اليوموأكد الأب أنه مستعد لاستقبال ابنه دون أي مساءلة أو عتاب قائلاً:أما الأم، فلم تتمالك دموعها وهي تصف الحالة النفسية الصعبة التي تعيشها منذ اختفاء ابنها:وتواصل العائلة التنقّل يومياً بين المستشفيات والمراكز الأمنية والأحياء القريبة والبعيدة، دون الحصول على أي معلومة مؤكّدة حتى اللحظة، ما يزيد من مخاوفهم من احتمال تعرّض ابنهم لخطر أو استغلال.البرنامج دعا المستمعين وكل من شاهد المفقود أو يمتلك أي معلومة مهما كانت بسيطة إلى التواصل فوراً مع الوحدات الأمنية أو مع عائلته، مؤكداً أنواختتمت الوالدة بتوجيه نداء: