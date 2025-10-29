تونس... الدرونات لحماية "الذهب الأخضر"
520 ألف طن من الزيتون وصابة قياسية تمنح الولاية المرتبة الأولى وطنياً
في تصريح لبرنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، كشف محمد بن عمر شلاغو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية صفاقس، عن استعداد وزارة الداخلية لتركيز طائرات دون طيار (درون) لمراقبة وحماية صابة الزيتون بهنشير الشعّال، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تأمين الإنتاج ومنع السرقات والاعتداءات على المحاصيل.
صابة استثنائية هذا الموسم
أكد شلاغو أن صفاقس تتصدر هذا العام الإنتاج الوطني بـ:
* 520 ألف طن من الزيتون
* 180 ألف طن من الزيت
وهو ما يمنحها المرتبة الأولى وطنياً بفارق مريح أمام بقية الولايات، مع توقعات بارتفاع الإنتاج في السنوات القادمة.
وأوضح المتحدث أنّ المؤشرات الأولية في افتتاح موسم الجني، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، كانت إيجابية جداً، حيث تم تسجيل جودة عالية للثمار ونسق تصاعدي في نسب الاستخلاص.
