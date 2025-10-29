تونس... الدرونات لحماية "الذهب الأخضر"



520 ألف طن من الزيتون وصابة قياسية تمنح الولاية المرتبة الأولى وطنياً





دعوة إلى استراتيجية وطنية للترويج



في تصريح لبرنامجعلى إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، كشف، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية صفاقس، عن استعداد وزارة الداخلية لتركيزلمراقبة وحماية صابة الزيتون بهنشير الشعّال، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تأمين الإنتاج ومنع السرقات والاعتداءات على المحاصيل.أكد شلاغو أن صفاقس تتصدر هذا العام الإنتاج الوطني بـ:وهو ما يمنحها المرتبة الأولى وطنياً بفارق مريح أمام بقية الولايات، مع توقعات بارتفاع الإنتاج في السنوات القادمة.وأوضح المتحدث أنّ المؤشرات الأولية في افتتاح موسم الجني، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، كانت إيجابية جداً، حيث تم تسجيل جودة عالية للثمار ونسق تصاعدي في نسب الاستخلاص.شدّد شلاغو على ضرورة وضعلتعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي، مقترحاً مبادرات مبتكرة مثل إدراج عبوات صغيرة من الزيت تُهدي للسياح كرمز وطني وتعريف عالمي بالمنتوج التونسي.