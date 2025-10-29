حملات أمنية واسعة في سيدي حسين تطيح بمروّجي مخدرات وكميات من الكوكايين والأقراص المخدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

نجحت وحدات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، بقيادة فرقة الشرطة العدلية، في تنفيذ حملات أمنية يومية دقيقة ومخطط لها، أسفرت عن الإطاحة بعدد من المروّجين الخطيرين الناشطين في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، على غرار الزطلة، الكوكايين والأقراص المخدّرة.



وخلال هذه الحملات، تمكنت الوحدات من حجز كميات هامة من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى التصدي للشبكات الإجرامية والحد من انتشار هذه السموم في الأحياء السكنية.









كما أسفرت العملية عن محاصرة وإيقاف عناصر إجرامية أخرى تنشط في مجال السلب وترويع المواطنين، وذلك بعد تضييق الخناق على هذه الشبكات.



وقد تم الاحتفاظ بجميع المتهمين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على القضاء.

