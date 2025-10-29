Babnet   Latest update 14:29 Tunis

حملات أمنية واسعة في سيدي حسين تطيح بمروّجي مخدرات وكميات من الكوكايين والأقراص المخدّرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 13:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نجحت وحدات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، بقيادة فرقة الشرطة العدلية، في تنفيذ حملات أمنية يومية دقيقة ومخطط لها، أسفرت عن الإطاحة بعدد من المروّجين الخطيرين الناشطين في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، على غرار الزطلة، الكوكايين والأقراص المخدّرة.

وخلال هذه الحملات، تمكنت الوحدات من حجز كميات هامة من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى التصدي للشبكات الإجرامية والحد من انتشار هذه السموم في الأحياء السكنية.



كما أسفرت العملية عن محاصرة وإيقاف عناصر إجرامية أخرى تنشط في مجال السلب وترويع المواطنين، وذلك بعد تضييق الخناق على هذه الشبكات.

وقد تم الاحتفاظ بجميع المتهمين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على القضاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317506


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:02
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
25°-19
26°-19
26°-19
24°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    