اريانة : يخرب جسد زوجته بسكين حتى الموت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 22:27
      
شهدت امس منطقة رواد من ولاية اريانة جريمة قتل بشعة حيث اقدم زوج على ازهاق روح زوجته بسكين حتى الموت أثر خلاف نشب بينهما .
وقد اعترف الزوج القاتل بجريمته موضحا أنه كان في حالة سكر .
هذا واذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة وايداع الزوج القاتل السجن .



