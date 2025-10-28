اريانة : يخرب جسد زوجته بسكين حتى الموت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت امس منطقة رواد من ولاية اريانة جريمة قتل بشعة حيث اقدم زوج على ازهاق روح زوجته بسكين حتى الموت أثر خلاف نشب بينهما .

وقد اعترف الزوج القاتل بجريمته موضحا أنه كان في حالة سكر .

هذا واذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة وايداع الزوج القاتل السجن .





