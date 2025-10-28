اريانة : يخرب جسد زوجته بسكين حتى الموت

الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 77
25°
18°
الــرياح:
2.06 كم/س
16°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
25°-16
27°-16
25°-19
26°-18
25°-18
- Avoirs en devises
24957,6
(28/10)
- Jours d'importation
107
- 1 € = 3,41200 DT 1$ =2,93682 DT
- Solde Compte du Trésor (28/10) 953,8 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 22 062) تظاهرة صحية بشارع الحبيب بورقيبة ب
( 21 779) الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما ال
( 17 320) ما هي كلفة طباعة الورقة النقدية من
( 17 166) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 16 174) فرنسا: حليمة بن علي تحت المراقبة
( 15 643) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 15 239) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 15 225) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 14 333) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 13 985) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 13 558) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 13 282) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 12 374) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 11 855) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 11 353) قائمة التونسيين المشاركين في أسطو
( 11 239) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتح
( 11 210) قرار بالإفراج عن صابر بن شوشان الم
( 10 937) 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون الا
( 10 886) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 10 783) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317480