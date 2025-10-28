قرمبالية: خلع وتكسير باب جامع الغفران وسرقة مبلغ مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69013469a9b461.91990762_peljhgmqkionf.jpg width=100 align=left border=0>

كشف الثلاثاء 28 أكتوبر، امام جامع الغفران بقرمبالية عن تعرّض الجامع لاعتداء من طرف مجهولين أقدموا على خلع وتكسير باب الجامع وتخريب كاميرات المراقبة وسرقة مبلغ مالي لم يحدد قيمته.



وأشار الي أنه عاين اثار أقدام وبقايا سجائر داخل الجامع مرجحا ان يكون الفاعلون في حالة غير عادية حسب وصفه مضيفا بأنه تم اعلام السلطات الأمنية التي قامت بالاجراءات اللازمة ورفعت البصمات معبرا عن أمله في ان يتم ايقاف المسؤولين عن الحادثة.





