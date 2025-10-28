Babnet   Latest update 23:06 Tunis

قرمبالية: خلع وتكسير باب جامع الغفران وسرقة مبلغ مالي

Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 22:22
      
كشف الثلاثاء 28 أكتوبر، امام جامع الغفران بقرمبالية عن تعرّض الجامع لاعتداء من طرف مجهولين أقدموا على خلع وتكسير باب الجامع وتخريب كاميرات المراقبة وسرقة مبلغ مالي لم يحدد قيمته.

وأشار الي أنه عاين اثار أقدام وبقايا سجائر داخل الجامع مرجحا ان يكون الفاعلون في حالة غير عادية حسب وصفه مضيفا بأنه تم اعلام السلطات الأمنية التي قامت بالاجراءات اللازمة ورفعت البصمات معبرا عن أمله في ان يتم ايقاف المسؤولين عن الحادثة.



الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
