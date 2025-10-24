Babnet   Latest update 08:29 Tunis

اعتداء على أستاذة في ولاية المهدية يثير موجة استنكار نقابية ويدق ناقوس الخطر حول تصاعد العنف المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb219fb324d0.82553681_piflgmehokqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 07:41 قراءة: 1 د, 21 ث
      
شهد المعهد الإعدادي بسيدي علوان من ولاية المهدية حادثة خطيرة أثارت صدمة واسعة في الأوساط التربوية والنقابية، وذلك بعد تعرض أستاذة إلى اعتداء بالعنف من طرف أولياء تلميذ داخل الحرم المدرسي، حيث تم افتكاك حقيبتها بالقوة وانتزاع هاتفها الجوال وتمزيق أغراضها، في حادثة وصفتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأنها "سابقة تمس من هيبة المؤسسة التربوية وكرامة المربين".

وأكدت جودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، خلال مداخلة إذاعية على موجات راديو الجوهرة أف أم ضمن فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد، أن الاعتداء تم داخل فضاء المدرسة وأمام التلاميذ، بعد أن أقدم أربعة أشخاص من عائلة التلميذ على غلق باب المؤسسة ومنع الإطار التربوي من مباشرة عمله، قبل أن يعتدوا جسدياً ولفظياً على الأستاذة ويجردوها من ممتلكاتها بطريقة مهينة.



وقالت دحمان إن الأستاذة توجد حالياً في حالة نفسية حرجة وتحتاج إلى رعاية طبية ومرافقة نفسية عاجلة، مؤكدة أن هذا الاعتداء لم يكن حادثاً معزولاً وإنما يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المربين داخل المؤسسات التربوية، وهو ما يمثل، وفق قولها، "تهديداً خطيراً للسير الطبيعي للعملية التعليمية واستهدافاً مباشراً لهيبة الدولة".

وأضافت أن النقابة تعتبر ما حدث مؤشراً خطيراً على انهيار ثقافة الحوار في المجتمع، محذّرة من تنامي العنف واعتباره وسيلة للتعبير عن الخلاف أو الاحتجاج، داعية وزارة التربية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة من خلال اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدين وتوفير الحماية القانونية والأمنية للإطار التربوي.

كما شددت على ضرورة فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة وتتبع المعتدين جزائياً، مطالبة في الوقت ذاته بإرساء مقاربة شاملة لمواجهة تفشي العنف المدرسي، تشمل الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، بهدف ضمان استقرار المناخ التربوي وصون كرامة المربين.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317195


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    