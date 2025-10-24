Babnet   Latest update 11:31 Tunis

الايام الاقتصادية والثقافية التونسية من31 اكتوبر الى 2 نوفمبر بمدينة بالارمو الايطالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61cb0169143040.32110467_gfnejilqmhokp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
تنظم قنصلية الجمهورية التونسية ببلارمو بالشراكة مع الحكومة الجهوية الصقلية وبلدية "بلارمو" وغرفة التجارة "بلارمو-انا "من 31 أكتوبر الى 2 نوفمبر المقبل، الأيام الاقتصادية والثقافية التونسية بمدينة "بلارمو" الايطالية .

ويشارك في هذه الايام عدد من ممثلي الهياكل الوطنية في المجال الاقتصادي ورجال الاعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الايطالية في مجال الصناعات الغذائية.



وتهدف هذه التظاهرة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين تونس وايطاليا من خلال تنظيم أنشطة ونقاشات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمثقفين من البلدين .

وسيتم، في اطار هذه الايام، تنظيم، يوم غرة نوفمبر المقبل، ندوة ثقافية حول ثراء التراث الثقافي والعلاقات التاريخية بين تونس وصقلية .

ويتضمن البرنامج تخصيص أجنحة تونسية تعكس ثراء المخزون الثقافي والحضاري وعرض منتوجات تقليدية وحرفية ومصنفات من المأكولات التونسية وعروض فنية تؤمنها فرق تونسية وعدد من الفنانين الى جانب عروض للازياء التقليدية التونسية .

وتدعو القنصلية، كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية لحضور فعاليات هذه التظاهرة الثقافية .


