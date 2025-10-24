Babnet   Latest update 08:29 Tunis

تأجيل محاكمة سامي الفهري أمام القطب القضائي المالي إلى ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6735cf4cb492c5.87768788_olegjkpmfnqih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 06:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثُل الإعلامي والمخرج سامي الفهري، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى شهر ديسمبر المقبل لمواصلة النظر في الملف واستكمال الإجراءات القانونية.



وتعود القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري بين شركة الإنتاج التلفزيوني كاكتوس برود وشركة اتصالات تونس خلال فترة تولي منتصر وايلي منصب الرئيس المدير العام للشركة، وهو المتهم الثاني في القضية والمحال بحالة فرار.

يُذكر أن جلسة سابقة كانت قد عقدت في شهر جويلية الماضي دون حضور أي من المتهمين، ليتم حينها تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317192


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    