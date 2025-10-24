تأجيل محاكمة سامي الفهري أمام القطب القضائي المالي إلى ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6735cf4cb492c5.87768788_olegjkpmfnqih.jpg width=100 align=left border=0>

مثُل الإعلامي والمخرج سامي الفهري، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.



وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى شهر ديسمبر المقبل لمواصلة النظر في الملف واستكمال الإجراءات القانونية.









وتعود القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري بين شركة الإنتاج التلفزيوني كاكتوس برود وشركة اتصالات تونس خلال فترة تولي منتصر وايلي منصب الرئيس المدير العام للشركة، وهو المتهم الثاني في القضية والمحال بحالة فرار.



يُذكر أن جلسة سابقة كانت قد عقدت في شهر جويلية الماضي دون حضور أي من المتهمين، ليتم حينها تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع.

