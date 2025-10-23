Roche Tunisie, la STOM et le Ministère de la Santé, ouvrent le dialogue sur le cancer du sein avec « »
Communiqué de Presse - En Tunisie, octobre se teinte de deux couleurs : le rouge éclatant des grenades dans les marchés et le rose des rubans qui rappellent l’urgence du dépistage du cancer du sein.
Cette année, Roche Tunisie SA, en partenariat avec la Société Tunisienne d’Oncologie Médicale (STOM) et le Ministère de la Santé, s’engage dans une nouvelle campagne nationale de sensibilisation :
« إيجا نفركو الرمّانة » — Ouvrons la grenade, ouvrons le dialogue.
Cette campagne s’inscrit dans la continuité des initiatives de Roche Tunisie visant à renforcer la prévention et le dépistage du cancer du sein à travers une approche de proximité, inclusive et culturelle.
La grenade, symbole de vie et de paroleSymbole de vie, de santé et de féminité, la grenade devient le fil conducteur d’une initiative qui invite à rompre le silence autour du cancer du sein.
Car la grenade n’est pas qu’un fruit de saison : elle renferme des centaines de grains, comme le corps abrite des milliers de cellules. Certaines donnent la vie, d’autres peuvent un jour basculer.
Comme on l’ouvre pour en révéler le cœur, cette campagne incite à regarder, parler, consulter, ne plus détourner le regard ni attendre.
Parce que la prévention commence toujours par un geste simple, mais essentiel.
Des chiffres qui racontent l’urgenceLe cancer du sein reste le premier cancer féminin en Tunisie, représentant près de 30 % des cancers chez la femme.
Aujourd’hui, une femme sur dix est concernée. En Tunisie, plus de la moitié des cas sont diagnostiqués chez des femmes de plus de 50 ans, et jusqu’à 10 % chez des femmes de moins de 35 ans.
Si la maladie progresse, les efforts de dépistage et les avancées médicales permettent de sauver toujours plus de vies, avec une baisse de mortalité d’environ 1,2 % par an.
Mais encore trop de femmes ne réalisent pas de dépistage régulier, souvent par manque d’information ou de proximité. C’est cette barrière que la campagne « إيجا نفركو الرمّانة » veut lever.
En soutenant les efforts nationaux, cette campagne contribue à la stratégie nationale de lutte contre le cancer, portée par le Ministère de la Santé et la STOM.
Les chiffres ne disent pas tout, les femmes siParce que chaque femme porte en elle une histoire, une force et parfois des silences, Roche Tunisie et la STOM lancent « إيجا نفركو الرمّانة », une invitation à parler, comprendre et agir face au cancer du sein.
Cette initiative s’adresse à toutes les Tunisiennes, en rapprochant la sensibilisation du quotidien par un dispositif national.
La campagne adopte une approche multicanale : sensibilisation sur le terrain, interventions médiatiques et mobilisation digitale.
Des témoignages, chroniques santé et activations locales permettront de toucher un public large et diversifié.
Sur les routes et dans les centres commerciaux, des affiches au ton bienveillant rappellent aux femmes l’importance d’écouter leur corps.
L’autopalpation y est présentée non comme un acte médical, mais comme un réflexe de soin et de confiance.
la radio, la parole se libère : des experts de la STOM informent, rassurent et rappellent que chaque étape — du dépistage à la guérison — peut être accompagnée et soutenue.
Sur les réseaux sociaux, la discussion continue à travers des témoignages humains et sincères qui rappellent que la sensibilisation commence souvent par une histoire partagée.
Enfin, la caravane de la grenade ira à la rencontre du public à Tunis et Testour, à l’occasion du Festival de la Grenade, symbole de vie, de lien et de solidarité.
Un moment fort du mois d’octobreUn mois où science, parole et proximité se rejoignent pour faire de la prévention un acte collectif.
« En Tunisie, la lutte contre le cancer du sein ne se résume pas à un mois de sensibilisation. Elle s’inscrit dans un engagement continu pour renforcer la prévention, le diagnostic précoce et l’accès à l’innovation »,
souligne Asma Messai, Directrice Générale par intérim de Roche Tunisie SA.
Cet engagement partagé s’inscrit dans une démarche commune avec la Société Tunisienne d’Oncologie Médicale (STOM), partenaire clé de cette initiative.
« Le cancer du sein n’est pas seulement un enjeu médical, c’est une priorité de santé publique.
travers cette campagne, la STOM réaffirme son engagement aux côtés du Ministère de la Santé et de Roche Tunisie pour renforcer la culture du dépistage et favoriser un diagnostic plus précoce »,
déclare le Pr. Mehdi Balti, Président de la STOM.
Un message simple : dépister, détecter tôt, agir vitePour le corps comme pour le fruit, chaque étape compte.
Un grain abîmé se voit, une anomalie détectée tôt se soigne.
Ouvrir la grenade, c’est découvrir ce qu’elle cache.
Parler du cancer du sein, c’est faire la même chose avec son corps.
Dépister, détecter tôt, agir vite : c’est là que tout se joue.
Derrière chaque diagnostic, il y a des vies, des familles, des espoirs.
Briser le silence, c’est déjà sauver des vies.
Un engagement communLe Ministère de la Santé, la STOM et Roche Tunisie s’unissent pour rendre ce message accessible à toutes les femmes, afin que le cancer du sein ne soit plus une épreuve vécue seule ni une peur gardée pour soi.
propos de Roche Tunisie SAPrésente en Tunisie depuis plus de 30 ans, Roche Tunisie est reconnue comme acteur de référence dans le domaine de la santé, avec une équipe de près de 40 collaborateurs.
L’entreprise œuvre dans plusieurs domaines thérapeutiques clés — oncologie, neurologie, maladies rares, hématologie et ophtalmologie — en collaboration avec les autorités sanitaires et associations tunisiennes, afin d’améliorer l’accès aux innovations thérapeutiques et de soutenir la recherche clinique.
propos de RocheFondée en 1896 à Bâle (Suisse), Roche est l’un des premiers fabricants mondiaux de médicaments de marque et le leader mondial du diagnostic in vitro.
Pionnière de la médecine personnalisée, elle s’engage pour une innovation durable, avec pour objectif la neutralité carbone d’ici 2045.
propos de la Société Tunisienne d’Oncologie Médicale (STOM)Créée en février 2010, la STOM réunit les oncologues tunisiens du secteur public et privé et agit comme plateforme de coopération, de formation et de recherche.
Elle organise régulièrement des congrès de cancérologie, des sessions de formation continue et contribue activement à la promotion du dépistage et de la prévention du cancer en Tunisie.
