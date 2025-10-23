Roche Tunisie, la STOM et le Ministère de la Santé, ouvrent le dialogue sur le cancer du sein avec « »

Communiqué de Presse - En Tunisie, octobre se teinte de deux couleurs : le rouge éclatant des grenades dans les marchés et le rose des rubans qui rappellent l’urgence du dépistage du cancer du sein.



Cette année, Roche Tunisie SA, en partenariat avec la Société Tunisienne d’Oncologie Médicale (STOM) et le Ministère de la Santé, s’engage dans une nouvelle campagne nationale de sensibilisation :



La grenade, symbole de vie et de parole



Des chiffres qui racontent l’urgence



Les chiffres ne disent pas tout, les femmes si



Un moment fort du mois d’octobre



« En Tunisie, la lutte contre le cancer du sein ne se résume pas à un mois de sensibilisation. Elle s’inscrit dans un engagement continu pour renforcer la prévention, le diagnostic précoce et l’accès à l’innovation »,

souligne Asma Messai, Directrice Générale par intérim de Roche Tunisie SA.

« Le cancer du sein n’est pas seulement un enjeu médical, c’est une priorité de santé publique.

travers cette campagne, la STOM réaffirme son engagement aux côtés du Ministère de la Santé et de Roche Tunisie pour renforcer la culture du dépistage et favoriser un diagnostic plus précoce »,

déclare le Pr. Mehdi Balti, Président de la STOM.

Un message simple : dépister, détecter tôt, agir vite



Dépister, détecter tôt, agir vite : c’est là que tout se joue.

Un engagement commun



propos de Roche Tunisie SA



propos de Roche



propos de la Société Tunisienne d’Oncologie Médicale (STOM)



Cette campagne s’inscrit dans la continuité des initiatives de Roche Tunisie visant à renforcer laà travers une approcheSymbole de, la grenade devient le fil conducteur d’une initiative qui invite àCar la grenade n’est pas qu’un fruit de saison : elle renferme des centaines de grains, comme le corps abrite des milliers de cellules. Certaines donnent la vie, d’autres peuvent un jour basculer.Comme on l’ouvre pour en révéler le cœur, cette campagne incite àParce queLereste le premier cancer féminin en Tunisie, représentant près deAujourd’hui,est concernée. En Tunisie, plus de la moitié des cas sont diagnostiqués chez des femmes de plus de, et jusqu’àchez des femmes de moins deSi la maladie progresse, les efforts de dépistage et les avancées médicales permettent de, avec uneMais encore trop de femmes ne réalisent pas de dépistage régulier, souvent par. C’est cette barrière que la campagneveut lever.En soutenant les efforts nationaux, cette campagne contribue à la, portée par le Ministère de la Santé et la STOM.Parce que chaque femme porte en elle une histoire, une force et parfois des silences, Roche Tunisie et la STOM lancent, uneface au cancer du sein.Cette initiative s’adresse à, en rapprochant la sensibilisation du quotidien par unLa campagne adopte une: sensibilisation sur le terrain, interventions médiatiques etDes témoignages, chroniques santé et activations locales permettront deSur les routes et dans les centres commerciaux, des affiches au ton bienveillant rappellent aux femmesL’y est présentée non comme un acte médical, mais commela, la parole se libère : des experts de la STOM informent, rassurent et rappellent que chaque étape — du dépistage à la guérison — peut êtreSur les, la discussion continue à travers des témoignages humains et sincères qui rappellent queEnfin,ira à la rencontre du public à Tunis et Testour, à l’occasion du, symbole deUn mois oùse rejoignent pour faire de la préventionCet engagement partagé s’inscrit dans uneavec la, partenaire clé de cette initiative.Pour le corps comme pour le fruit,Un grain abîmé se voit, une anomalie détectée tôt se soigne., c’est découvrir ce qu’elle cache., c’est faire la même chose avec son corps.Derrière chaque diagnostic, il y a desBriser le silence, c’est déjàLe, laets’unissent pour rendre ce message, afin que le cancer du sein ne soit plusniPrésente en Tunisie depuis plus de, Roche Tunisie est reconnue comme, avec une équipe de près deL’entreprise œuvre dans plusieurs domaines thérapeutiques clés —— en collaboration avec les, afin d’amélioreret de soutenir laFondée en, Roche est l’un des premiers fabricants mondiaux deet lePionnière de la, elle s’engage pour, avec pour objectif laCréée en, la STOM réunitdu secteur public et privé et agit commeElle organise régulièrement des, deset contribue activement à ladu cancer en Tunisie.