النائب بلال المشري: ما يحدث في قابس ليس احتجاجاً... بل صرخة شعب يُقتل بغازات الموت"

استهل النائب المشري مداخلته بخطاب مؤثر، قال فيه:كشف المشري بأرقام رسمية أن تركيز غازبلغ:أي ما يعادل، وهو ما وصفه بـ"الإبادة البيئية التي ترتكبها الدولة ضد شعبها".اعتبر النائب أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة جميعها عن الكارثة البيئية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية:النائب بلال المشري وجّه انتقاداً شديداً لأداء الحكومة في التعاطي مع أزمة قابس، معتبراً أن ما يحدث يمثل إساءة خطيرة لهيبة الدولة وكرامة المواطنين، وأن استمرار انبعاث الغازات السامة دون اتخاذ إجراءات عاجلة "أمر غير مقبول ويطرح تساؤلات حول جدّية الحكومة وقدرتها على حماية حياة التونسيين".أشار المشري إلى تصريح رسمي حول وجودداخل المجمع الكيمياوي، قائلاً:اتهم النائب مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة والبيئة بالتورط في التفريط في الثروات الوطنية للأجانب، وعطّلوا عمداً مشاريع لفائدة الشعب التونسي، مؤكداً أنه تقدّم بشكاية رسمية ضد وزيرة الطاقة منذ أكثر من شهرين، لكن القضاء لم يتحرّك رغم توقيف العشرات من شباب قابس في أيام معدودة.قال المشري إن المجمع الكيميائي:وأضاف:طالب المشري بإيقاف تشغيل الوحداتلحماية حياة المواطنين، مع إمكانية مناقشة التفكيك أو النقل لاحقاً، مضيفاً:اختتم النائب بلال المشري مداخلته بدعوة النواب إلى التحرك الجدي، قائلاً: