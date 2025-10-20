النائب بلال المشري: ما يحدث في قابس ليس احتجاجاً... بل صرخة شعب يُقتل بغازات الموت"
وجّه النائب بلال المشري مداخلة نارية خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة الأوضاع البيئية والصحية الخطيرة في ولاية قابس، حيث تحدّث بنبرة عالية تعبّر عن غضب الأهالي وإحباطهم من تجاهل الدولة لمطالبهم الأساسية في الحق في الحياة، الهواء النظيف، والكرامة الإنسانية.
"إلى أهالي قابس المتهمين بالمؤامرة..."استهل النائب المشري مداخلته بخطاب مؤثر، قال فيه:
"إلى أهالي قابس المتهمين بالتآمر... لماذا لم تدفنوا أبناءكم الذين ماتوا بالسرطان في صمت؟ لماذا لم تتنفسوا الغازات السامة بدلاً من الأوكسجين؟"
"أهالي قابس لم يطلبوا امتيازات ولا مناصب... طلبوا الأوكسجين، طلبوا الحق في الحياة."
نسب تلوث صادمة: 26 مرة فوق الحد القانونيكشف المشري بأرقام رسمية أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت السام (SO₂) بلغ:
7805 ميكروغرام/م³ في حين أن الحد القانوني لا يتجاوز 303 ميكروغرام/م³
أي ما يعادل 26 ضعفاً للحد المسموح به، وهو ما وصفه بـ"الإبادة البيئية التي ترتكبها الدولة ضد شعبها".
"الحكومة الحالية أصبحت عاراً على الدولة التونسية"اعتبر النائب أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة جميعها عن الكارثة البيئية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية:
* غير قادرة على التسيير
* تتجاهل المؤشرات الصحية والبيئية القاتلة
* تتعامل مع مطالب الحياة بالقمع والغاز المسيل للدموع
النائب بلال المشري وجّه انتقاداً شديداً لأداء الحكومة في التعاطي مع أزمة قابس، معتبراً أن ما يحدث يمثل إساءة خطيرة لهيبة الدولة وكرامة المواطنين، وأن استمرار انبعاث الغازات السامة دون اتخاذ إجراءات عاجلة "أمر غير مقبول ويطرح تساؤلات حول جدّية الحكومة وقدرتها على حماية حياة التونسيين".
خطر الانفجار الكيميائي: "100 ألف طن تهدد بتحويل قابس إلى بيروت ثانية"أشار المشري إلى تصريح رسمي حول وجود 100 ألف طن من المواد الكيميائية الخطرة داخل المجمع الكيمياوي، قائلاً:
"انفجار بيروت كان بسبب 2750 طناً فقط… فما بالك بـ100 ألف طن؟"
"نحن لا نتحدث عن كارثة بيئية فقط، بل عن تهديد مباشر لحياة ملايين التونسيين."
"المتهمون الحقيقيون ليسوا أبناء قابس… بل من باع ثروات الشعب ومنع الماء والضوء عن المواطنين"اتهم النائب مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة والبيئة بالتورط في التفريط في الثروات الوطنية للأجانب، وعطّلوا عمداً مشاريع لفائدة الشعب التونسي، مؤكداً أنه تقدّم بشكاية رسمية ضد وزيرة الطاقة منذ أكثر من شهرين، لكن القضاء لم يتحرّك رغم توقيف العشرات من شباب قابس في أيام معدودة.
"كيف نُقنع الشعب بوجود عدالة؟ الوزير فوق القانون والشباب في السجون!"
المجمع الكيميائي... يقتل قابس ويُصدّر الأرباح للخارجقال المشري إن المجمع الكيميائي:
* يدمر البيئة والهواء والمياه والبحر
* لم يوفر الاكتفاء الذاتي من الأسمدة ولا دعم الفلاحة الوطنية
* يُصدّر إنتاجه لأوروبا ويترك الموت لأهالي قابس
وأضاف:
"نقتل التونسيين لنحيي مناطق خلف البحار!"
المطالبة بالإيقاف الفوري للوحدات الصناعيةطالب المشري بإيقاف تشغيل الوحدات فوراً ودون تأجيل لحماية حياة المواطنين، مع إمكانية مناقشة التفكيك أو النقل لاحقاً، مضيفاً:
"عدم إيقاف هذه الوحدات اليوم ليس خطراً على قابس فقط… بل على تونس كلها."
ختام حاسم: "على البرلمان تحمّل مسؤوليته... ولائحة لوم واجبة ضد هذه الحكومة"اختتم النائب بلال المشري مداخلته بدعوة النواب إلى التحرك الجدي، قائلاً:
"ما يحدث اليوم ليس فقط فشلاً حكومياً… بل مؤامرة على حياة التونسيين. هذه الحكومة تعبث بالبلاد والعباد… والسكوت لم يعد ممكناً."
