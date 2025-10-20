Babnet   Latest update 21:05 Tunis

بنزرت: تحديد تاريخ 28 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني الزيتون وإقرار إجراءات جهوية ومحلية مشتركة لانجاحه 

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/olivierx2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
تقرّر خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بنزرت، تحديد تاريخ 28 اكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني الزيتون بالجهة، وذلك بحضور ممثلي جميع  الهياكل المحلية والجهوية ذات العلاقة.

واستعرضت الجلسة مجمل خصائص وملامح الموسم ككل والاستراتيجية العملية الموضوعة لتأمين الانتاج من حيث القيمة المضافة خلال مراحل الجني والتحويل والخزن والتصدير، وايضا اجراءات تقليص الاشكاليات الطارئة من حيث توفر اليد العاملة وأيضا التداعيات البيئية على المحيط.

 وبيّنت مصالح  المندوبية  الجهوية للفلاحة، بالمناسبة، أن هذا القطـاع يشهد من موسم لآخر تطوّرا على مستـوى العنـاية والتوسع في المساحات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وايضا في جهة بنزرت، التي تضم 20 الف هكتار من اشجار الزيتون منها 19الف هك زيتون زيت، و1000هك زيتون مائدة، علاوة على الطلب المتزايد على الزيت سواء للاستهلاك الداخلــي او للتصدير .

     وتمت الإشارة إلى انطلاق اعمال إنجاح الموسم على المستويين اللوجستي والبشري بالتعاون مع جميع الاطراف، حيث تم توفير  25معصرة بالجهة، منها 8 معاصر تقليدية، و15 معصرة عصرية، ومعصرتين بيولوجيتين، كما تم إحداث وحدة تعليب، وتوفير مصبين للمرجين بكل من ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين، او في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 200هك والتقليص من تداعياته على البيئة الطبيعية عموما .
وأوصى والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، بالإسراع في الاجراءات الكفيلة بإنجاز وتهيئة مصب سيدي مبارك والمسالك المؤدية إليه حسب الشروط الفنية، مع تخصيص 10 مليم هذه السنة من سعر القبول للكلغ الواحد من الزيتون والمقدرة بـ 200 مليم لتمويل هذا  المشروع النموذجي، و مزيد إحكام متابعة التصرف في مادة المرجين حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية وتثمينه في المجال الفلاحي، علاوة على  الدفع نحو النمط البيولوجي، والعمل على تحفيز نسق الاستثمار في مجال التعليب والتصدير لإعطاء قيمة مضافة للقطاع .
  وجدّد التأكيد على ضرورة مواصلة تفعيل الرقابة الامنية والتجارية لحماية الصابة من كل مظاهر السرقة والخروج عن المسالك القانونية، واتباع النصائح الفنية عند جمع الصابة من تحضير الأرض و الفرش و أدوات الجني وغيرها، واستعمال الأدوات المنصوح بها لتجميع ونقل وحفظ الزيتون في احسن الظروف، والتخلي كليا على الاكياس البلاستيكية، و العمل على تقليص فترة خزن الزيتون قبل تحويله بالتنسيق مع اصحاب المعاصر، و تثمين إستعمال المرجين لتخصيب التربة طبقا للتراتيب المنصوح بها في الغرض. 


