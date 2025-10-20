النائب حسن الجربوعي: الدولة تحتاج حكومة إنقاذ لا حكومة شعارات.. وقابس لم تعد تتحمل الانتظار

في جلسة عامة خُصّصت للحوار مع الحكومة حول الوضع البيئي والاجتماعي الخطير في ولاية قابس، ألقى النائب حسن الجربوعي مداخلة عبّر فيها عن استياء عميق من أداء الحكومة الحالية، مؤكداً أن ما يحدث في قابس هو نتيجة تراكمات الإهمال، غياب الإرادة السياسية، وارتباك عميق في منظومة الحكم والإدارة.



واستهل الجربوعي مداخلته بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، معتبراً أن استمرار ثقة جزء كبير من الشعب في شخص الرئيس هو ما يحول دون انفجار اجتماعي شامل، قائلاً:



"لو فقد الشعب ثقته في رئيس الجمهورية، لرأينا اليوم واقعاً مختلفاً تماماً في البلاد."

انتقاد شديد لأداء الحكومة



"لم نر إنجازاً واحداً صادراً عن هذه الحكومة طيلة السنوات الأخيرة، كل المشاريع المنجزة هي من بقايا عهد بن علي."

قابس.. ليست مؤامرة بل صرخة حياة



انتقادات للنفايات والتلوث في كامل البلاد



"غير معقول أن تونس في سنة 2026 مازالت تبيع هكتار الملح لفرنسا بـ5 يورو ثم نرفع شعارات السيادة الوطنية والتعويل على الذات."

التشخيص انتهى.. حان وقت التنفيذ



"قابس اليوم لا تنتظر زيارات رسمية ولا شعارات. تنتظر حلولاً عملية. الشعب تغيّر. شباب اليوم ليس شباب 2011. وهو لن يقبل بسياسات قديمة لمعالجة أزمات جديدة."

خاتمة: دعوة لحكومة إنقاذ وطنية



"تونس اليوم لا تحتاج حكومة تبرر مشاكلها، بل حكومة إنقاذ تنجز على أرض الواقع بعيداً عن الإعلام والوعود. إذا لم نتحرك بسرعة، الوقت سيتجاوزنا جميعاً."

غير أنه اعتبر أن تركيز كل السلطات والقرارات في يد شخص واحد ليس نقطة قوة، بل، حيث بات المواطن ينتظر تدخّل الرئيس في كل الملفات، من الحليب إلى الفسفاط إلى الماء، وهو أمر غير طبيعي في دولة ذات مؤسسات.وصف الجربوعي الحكومة الحالية بأنها، مؤكداً أنها:وتنتظر "التعليمات" بدلاً من المبادرةدون أي إبداع أو استشراف للمستقبلوأضاف قائلاً:أكد النائب أن ما يحدث في قابس ليس مجرد احتجاجات عابرة أو "مؤامرات"، كما يحاول البعض تصويرها، بل هوبعد سنوات من الاختناق والتهميش والتلوث القاتل.وأشار إلى أن المطالب ليست سياسية أو فئوية، بل حقوقية وإنسانية تتعلق بصحة الأطفال ومستقبل الجهة.وسّع الجربوعي نطاق مداخلته ليشمل ملفات بيئية وطنية، مسلطاً الضوء على:الذي أصبح مصدر كارثة بيئية منذ أكثر من 10 سنواترغم الشعارات السياديةوقال بنبرة حاسمة:أكد الجربوعي أن الشعب التونسي لم يعد يقبل الخطابات أو اللجان أو الوعود، محذّراً من أن الوضع "وصل إلى حافة الانفجار"، وقال:اختتم النائب مداخلته بالدعوة إلى تغيير جذري في منهج الحكم: