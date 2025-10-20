Babnet   Latest update 18:56 Tunis

ياسين مامي: لا يمكن أن نتعامل مع أزمة وطنية عبر صفحات المدونين ووسائل التواصل الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f65fc604e0f8.31592326_njmpihfokqelg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 17:33 قراءة: 1 د, 47 ث
      
خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع البيئي الحرج في ولاية قابس، وجّه النائب ياسين مامي مداخلة قوية انتقد فيها غياب رئيسة الحكومة للمرة الثانية عن جلسة برلمانية تتناول ملفا وطنيا حساسا يتعلق بصحة المواطنين وأمنهم البيئي.

وأكد النائب أن هذا الغياب يُعدّ "مؤشرا خطيرا على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، ويعكس — بحسب قوله — غياب إرادة حقيقية للحوار والمساءلة، في وقت يتجه فيه كبار المسؤولين الحكوميين إلى البرامج الإعلامية ولا يلتزمون بالحضور أمام ممثلي الشعب.



ملف قابس: تلوث قاتل وغياب استراتيجية واضحة

وأشار مامي إلى أن الجلسة جاءت على خلفية الانبعاثات الغازية والتسربات الخطيرة من المجمع الكيميائي بقابس، والتي تسببت في انتشار أمراض السرطان وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض التنفسية، مؤكداً أن "ما يحدث في قابس لم يعد مسألة بيئية عابرة بل تهديد مباشر للحياة والصحة العامة".

وأضاف أن أهالي قابس يطالبون اليوم بإغلاق الوحدات الملوِّثة، في حين تتحدث رئاسة الجمهورية عن خطة استراتيجية تعود جذورها إلى مبادرة شبابية منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن تظهر أي خطوات عملية ملموسة.

انتقاد لغياب الشفافية الإعلامية

واعتبر النائب أن غياب استراتيجية حكومية واضحة وانعدام التواصل الرسمي فتح الباب أمام الإشاعات والتهويل، قائلاً:
"لا يمكن أن نتعامل مع أزمة وطنية عبر صفحات المدونين ووسائل التواصل الاجتماعي. الدولة مطالبة بتقديم المعلومة الدقيقة للشعب، بشفافية ووضوح".

تساؤلات حول الدور الصيني

وأشار ياسين مامي إلى تعدد اللقاءات الحكومية مع سفارة الصين، متسائلاً عن طبيعة هذا التنسيق:
هل تسعى الحكومة للاستعانة بمستثمرين خواص صينيين؟ أم أن الدولة الصينية طرف رسمي في هذا المشروع الاستراتيجي المتعلق بتفكيك أو إعادة تأهيل الوحدات الملوثة؟

مصير الفوسفوجيبس

وفي ختام مداخلته، أثار النائب تساؤلات فنية دقيقة حول مادة الفوسفوجيبس السامة الناتجة عن الأنشطة الكيميائية:

* ما مصير هذه المادة بعد منع إلقائها في البحر؟
* أين سيتم تخزينها؟ وما هي طاقة الاستيعاب؟
* ومن الجهة التي ستتولى مسؤولية إدارتها وضمان عدم تسرب أخطارها؟

دعوة لتطبيق الفصل 100 من الدستور

وختم مامي بالتأكيد على ضرورة أن يتوجه رئيس الجمهورية — باعتباره الضامن للسياسات العامة — بخطاب رسمي إلى البرلمان والشعب يوضح فيه التوجّه الاستراتيجي للدولة بخصوص أزمة قابس، معتبراً أن غياب هذه الرؤية هو ما يعمّق حالة الاحتقان ويفتح الباب أمام الفوضى والتأويلات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316985


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    