Babnet   Latest update 14:39 Tunis

رجة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب وسط البحر الأبيض المتوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 14:33 قراءة: 0 د, 19 ث
      
سُجّلت بعد ظهر اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 رجة أرضية في وسط البحر الأبيض المتوسط بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريشتر، وفق البيانات الصادرة عن مراكز الرصد الزلزالي الدولية.

وتحددت بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند الإحداثيات:



خط العرض: 34.6 درجة شمالاً

خط الطول: 16.52 درجة شرقاً

ويقع مركز الهزة على بعد 232 كيلومترا جنوب شرق مدينة فاليتا، عاصمة مالطا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316976


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-18
29°-20
28°-21
29°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    