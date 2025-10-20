رجة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب وسط البحر الأبيض المتوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سُجّلت بعد ظهر اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 رجة أرضية في وسط البحر الأبيض المتوسط بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريشتر، وفق البيانات الصادرة عن مراكز الرصد الزلزالي الدولية.



وتحددت بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند الإحداثيات:









خط العرض: 34.6 درجة شمالاً



خط الطول: 16.52 درجة شرقاً



