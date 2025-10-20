قابس... رفع قضية استعجالية ضدّ المجمع الكيميائي ، على خلفية "خطرًا بيئيًا داهمًا يهدد حياة السكان "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f5e2b38350c9.82089702_mhqlgnpijfeok.jpg width=100 align=left border=0>

تعيش ولاية قابس على وقع تصعيد جديد في المسار القضائي والاجتماعي، مع إحالة 89 شخصًا من المشاركين في الحراك الشعبي البيئي الأخير على أنظار النيابة العمومية، من بينهم نحو 20 قاصرًا، بحسب ما أكّده الأستاذ منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس.



وأوضح العدوني في تصريح لاذاعة الجوهرة, أنّه تمّ إلى حدّ الآن إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 مشاركين، فيما لا يزال 5 آخرون بحالة احتفاظ في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق. كما تمت إحالة 15 شخصًا في حالة سراح على المجلس الجناحي، بتهمة "التواجد في جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة"، في حين شملت الإحالات أيضًا 3 مشاركين تمت إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.









وأكد العدوني أنّ عمليات الإيقاف شملت حالات "عشوائية"، مشيرًا إلى أنّ النيابة العمومية حفظت خمسة محاضر لعدم وجود جريمة، ما يعزّز – وفق قوله – فرضية وقوع تجاوزات أثناء عمليات الإيقاف.



في المقابل، أعلن الفرع الجهوي للمحامين عن رفع قضية استعجالية ضدّ المجمع الكيميائي بقابس، على خلفية ما اعتبره "خطرًا بيئيًا داهمًا يهدد حياة السكان ويعرّض الأطفال لحالات اختناق متكرّرة"، مؤكّدًا أنّ الملف يرتكز على معطيات طبية وتقارير تثبت تدهور الوضع البيئي إلى مستويات "غير مسبوقة".



ويأتي هذا التطور تزامنًا مع جلسة عامة استثنائية يعقدها مجلس نواب الشعب اليوم بحضور وزيري الصحة والتجهيز والإسكان، لمناقشة الوضع في قابس واتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي.



وتشهد الجهة منذ أكثر من أسبوع تحركات احتجاجية واسعة تطالب بتفكيك الوحدات الملوّثة ونقلها خارج المناطق السكنية، وسط دعوات من المجتمع المدني ونقابات مهنية لتطبيق القرار الحكومي الصادر منذ سنة 2017 والقاضي بنقل هذه الوحدات إلى موقع بديل.



