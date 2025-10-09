زهير المغزاوي: لسعد اليعقوبي يزاول نشاطًا فلاحيًّا بصفة قانونية والقضاء هو الفيصل

زهير المغزاوي: لسعد اليعقوبي يزاول نشاطًا فلاحيًّا بصفة قانونية والقضاء هو الفيصل
أفاد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، اليوم الخميس، بأنّه تمّ أمس الاحتفاظ بالكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي على خلفية شبهات تتعلق بالاحتكار، داعيًا إلى تفادي نشر الأخبار المتضاربة وانتظار قرار القضاء قبل إصدار الأحكام أو التقييمات.
وخلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، شدّد المغزاوي على أنّه "ليس من حق أي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مغالطة الرأي العام أو التشهير بالأشخاص"، مؤكّدًا أنّه "من حقّ الأجهزة الأمنية التثبّت من بعض المسائل، والقضاء هو الفيصل في نهاية المطاف".
وأضاف المغزاوي أنّ لسعد اليعقوبي يزاول نشاطًا فلاحيًّا بصفة قانونية، موضحًا أنّ مخزن البطاطا في جهة مرناق الذي أُثير الجدل حوله يعمل بترخيص رسمي وتحت رقابة الدولة.
وختم المغزاوي تصريحه بدعوة الجميع إلى احترام مسار العدالة وعدم الانجرار وراء التأويلات أو الحملات الإلكترونية التي قد تمسّ من سمعة الأشخاص قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
