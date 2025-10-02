Ooredoo AI Summit : Accélérer l’économie numérique de la Tunisie

Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a accueilli hier la première édition de Ooredoo AI Summit, un événement majeur qui a réuni :



« Chez Ooredoo, nous croyons que l’intelligence artificielle est un puissant levier d’inclusion, d’innovation et de progrès. Notre ambition est de placer la Tunisie au centre de la révolution numérique mondiale en investissant dans des infrastructures prêtes pour l’IA, en soutenant les startups et les entreprises, et en collaborant avec des leaders mondiaux tels que NVIDIA pour bâtir un écosystème robuste et tourné vers l’avenir. »

* le, Aziz Aluthman Fakhroo,* le, Ahmad Abdulaziz Al Neama,* le, Mansoor Rashid Al-Khater,* l’équipe dirigeante du Groupe Ooredoo,ainsi que desde l’écosystème tunisien de l’IA.Lors de l’ouverture du sommet, lea souligné que l’représente non seulement une évolution technologique, mais aussi unepour la Tunisie de :* renforcer sa* autonomiser les* accélérer uneIl a salué l’initiative de Ooredoo comme unentre institutions publiques, partenaires locaux et talents émergents.Dans son allocution,, CEO de Ooredoo Tunisie, a réaffirmé :Lea constitué unepour le dialogue entreLes discussions ont mis en lumière :* comment l’peut renforcer la* favoriser une* promouvoir laet l’Les participants ont également exploré desd’impact de l’IA dans lesL’un des moments forts du sommet a été l’annonce de la, permettant l’acquisition depour propulser des solutions avancées en IA.Cette plateforme sera mise à disposition de :* l’État,* les* lesoffrant un accès à des capacitésOoredoo Tunisie a déjà commencé àdans ses opérations :* déploiement de cas d’usage personnalisant l’expérience client,* solutions numériques innovantes,* premier projet enen Tunisie.L’événement marque le lancement d’une* journées dédiées aux* un* des* despour nourrir les talents locaux et dynamiser l’écosystème tunisien de l’IA.Le sommet a également réuni de nombreux, parmi lesquels :, Co-Fondateur d’InstaDeep, qui a partagé son histoire à succès,(NVIDIA), sur l’et la démocratisation de l’accès,, DG des Technologies de Communication à MTC,, Directeur de la Stratégie Groupe, Ooredoo Group,, VP Mondiale – Innovation et Confiance en IA, Decathlon,, Directeur Ingénierie GEN AI, Google,, VP Conseil d’Administration, Lloyd Insurance,, DG des Affaires, Ooredoo Group,, PDG de UBCI Tunisia.Ces panélistes ont enrichi le débat avec des perspectives sur :Les’est conclu par un message fort :