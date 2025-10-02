Ooredoo AI Summit : Accélérer l’économie numérique de la Tunisie
Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a accueilli hier la première édition de Ooredoo AI Summit, un événement majeur qui a réuni :
* le Ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi,
* le CEO du Groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo,
* le CEO Régional du Groupe Ooredoo pour l’Afrique du Nord et l’Asie, Ahmad Abdulaziz Al Neama,
* le CEO de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater,
* l’équipe dirigeante du Groupe Ooredoo,
ainsi que des startups, chefs d’entreprises, médias, décideurs politiques et acteurs clés de l’écosystème tunisien de l’IA.
Une opportunité stratégique pour la TunisieLors de l’ouverture du sommet, le Ministre des Technologies de la Communication a souligné que l’intelligence artificielle représente non seulement une évolution technologique, mais aussi une opportunité stratégique pour la Tunisie de :
* renforcer sa souveraineté numérique,
* autonomiser les jeunes,
* accélérer une croissance économique inclusive et durable.
Il a salué l’initiative de Ooredoo comme un moteur de collaboration entre institutions publiques, partenaires locaux et talents émergents.
L’engagement de Ooredoo TunisieDans son allocution, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a réaffirmé :
« Chez Ooredoo, nous croyons que l’intelligence artificielle est un puissant levier d’inclusion, d’innovation et de progrès. Notre ambition est de placer la Tunisie au centre de la révolution numérique mondiale en investissant dans des infrastructures prêtes pour l’IA, en soutenant les startups et les entreprises, et en collaborant avec des leaders mondiaux tels que NVIDIA pour bâtir un écosystème robuste et tourné vers l’avenir. »
Une plateforme de dialogue et d’innovationLe Ooredoo AI Summit a constitué une plateforme privilégiée pour le dialogue entre leaders industriels, décideurs politiques et experts technologiques.
Les discussions ont mis en lumière :
* comment l’IA peut renforcer la compétitivité économique,
* favoriser une gouvernance responsable,
* promouvoir la durabilité et l’inclusion sociale.
Les participants ont également exploré des cas concrets d’impact de l’IA dans les entreprises, services publics et vie quotidienne.
Une collaboration stratégique avec NVIDIAL’un des moments forts du sommet a été l’annonce de la collaboration avec NVIDIA, permettant l’acquisition de GPU haute performance pour propulser des solutions avancées en IA.
Cette plateforme sera mise à disposition de :
* l’État,
* les startups,
* les clients professionnels,
offrant un accès à des capacités souveraines d’IA-as-a-Service de classe mondiale.
Déploiement en Tunisie et feuille de routeOoredoo Tunisie a déjà commencé à intégrer l’IA dans ses opérations :
* déploiement de cas d’usage personnalisant l’expérience client,
* solutions numériques innovantes,
* premier projet en IA agentique en Tunisie.
L’événement marque le lancement d’une feuille de route ambitieuse :
* journées dédiées aux solutions verticales en IA,
* un hackathon IA,
* des programmes de formation,
* des projets collaboratifs pour nourrir les talents locaux et dynamiser l’écosystème tunisien de l’IA.
Des panels enrichissantsLe sommet a également réuni de nombreux leaders de l’écosystème IA, parmi lesquels :
* Karim Beguir, Co-Fondateur d’InstaDeep, qui a partagé son histoire à succès,
* Ahmed Mostafa (NVIDIA), sur l’IA-as-a-Service et la démocratisation de l’accès,
* Mehrezia Ouni, DG des Technologies de Communication à MTC,
* René Werner, Directeur de la Stratégie Groupe, Ooredoo Group,
* Nozha Boujemaa, VP Mondiale – Innovation et Confiance en IA, Decathlon,
* Imed Zitouni, Directeur Ingénierie GEN AI, Google,
* Yazid Sellaouti, VP Conseil d’Administration, Lloyd Insurance,
* Najib Khan, DG des Affaires, Ooredoo Group,
* Mohamed Koubaa, PDG de UBCI Tunisia.
Ces panélistes ont enrichi le débat avec des perspectives sur : la gouvernance, la durabilité, l’innovation commerciale et l’avenir de l’IA en Tunisie.
Le Ooredoo AI Summit s’est conclu par un message fort :
👉 Ooredoo continuera à être pionnier dans l’adoption de l’IA en Tunisie, en soutenant la transformation numérique du pays et en renforçant sa position en tant que hub technologique régional.
