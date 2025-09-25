Orange Tunisie célèbre la 12è édition de Smart Day, la Journée du Savoir

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5144ebf21f1.78458891_gjmnhfkpiloeq.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - Orange Tunisie a organisé la 12ᵉ édition de Smart Day, une cérémonie emblématique dédiée à la valorisation du savoir et de l’excellence. Cet événement, devenu une véritable tradition au sein de l’entreprise, met à l’honneur les enfants des collaborateurs qui se sont distingués par leurs brillants résultats scolaires et universitaires.



120 lauréats récompensés

