Babnet   Latest update 11:07 Tunis

Orange Tunisie célèbre la 12è édition de Smart Day, la Journée du Savoir

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5144ebf21f1.78458891_gjmnhfkpiloeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 11:07 Lecture 1 min, 59 sec
      
Communiqué de Presse - Orange Tunisie a organisé la 12ᵉ édition de Smart Day, une cérémonie emblématique dédiée à la valorisation du savoir et de l’excellence. Cet événement, devenu une véritable tradition au sein de l’entreprise, met à l’honneur les enfants des collaborateurs qui se sont distingués par leurs brillants résultats scolaires et universitaires.

120 lauréats récompensés


Cette année encore, 120 lauréats ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles :


* 60 élèves de la 6ᵉ année
* 30 élèves de la 9ᵉ année / Brevet
* 21 lauréats du Baccalauréat
* 9 étudiants pour leurs réussites universitaires

À travers Smart Day, Orange Tunisie illustre son engagement à encourager l’effort, à célébrer la réussite et à soutenir les jeunes générations dans leur parcours éducatif. L’événement témoigne également de la volonté de l’entreprise d’inscrire ses valeurs de solidarité et d’inclusion au cœur de ses actions.

Une vision portée par la direction

Stéphane Varret, Directeur Général d’Orange Tunisie

« Chez Orange Tunisie, nous sommes convaincus que l’éducation est la clé de l’avenir. Avec Smart Day, nous célébrons l’excellence et l’effort, mais notre engagement va bien au-delà.
Je pense à des initiatives comme le Challenge PFE, qui encourage la créativité et l’innovation des jeunes étudiants tunisiens, en leur donnant l’occasion de transformer leurs projets académiques en opportunités concrètes de développement et d’épanouissement professionnels, ou encore à notre Programme des Écoles Numériques, qui permet de lutter activement contre le décrochage scolaire dans toutes les régions du pays, afin d’offrir aux jeunes les mêmes chances de réussir et de construire leur avenir. »

Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines d’Orange Tunisie

« Smart Day est bien plus qu’une cérémonie de reconnaissance : c’est une illustration concrète de notre vision RH, qui place l’humain et le développement des talents au cœur de notre stratégie.
En célébrant les réussites des enfants de nos collaborateurs, nous valorisons l’importance de l’éducation, de l’effort et de la persévérance, mais aussi l’engagement de leurs parents au sein d’Orange Tunisie.
Nous sommes convaincus que la réussite individuelle nourrit la réussite collective, et qu’ensemble nous construisons une entreprise plus forte, tournée vers l’avenir. »


Orange Tunisie, un acteur engagé

En conjuguant la célébration des réussites individuelles et ses initiatives pour l’inclusion numérique, Orange Tunisie réaffirme son rôle d’acteur engagé pour l’égalité des chances et le développement d’une société plus équitable.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315440


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    