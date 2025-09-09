Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social et lance le Prix Féminin National avec le PNUD

Communiqué de Presse - Lors d'une cérémonie organisée lundi 8 septembre à Tunis، Orange Tunisie a révélé les noms des quatre lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).



Cette 15ème édition a marqué un tournant avec le lancement du Prix Féminin National، une initiative soutenue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie. Ce prix inédit vise à récompenser un projet porté par une femme، mettant en avant la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’innovation inclusive.



L’édition 2025 a enregistré la soumission de, fondés sur les nouvelles technologies. Ces initiatives couvrent plusieurs domaines :. Ce dynamisme illustre l’engagement croissant des acteurs tunisiens en faveur de l’entrepreneuriat social et du développement durable.Sept entrepreneurs finalistes ont présenté leurs projets devant un jury d’experts، dontpour le Prix Féminin. Les projets sélectionnés :Alder Green Solutions (ClimateTech)* : valorisation du carbone des sols africains pour soutenir les agriculteurs et aider les entreprises à réduire leurs taxes carbone.Mycelium Innovations (BioTech)* : transformation des déchets agricoles en emballages durables à base de champignons, moulés enet compostables.LR Move (Inclusive Mobility)* : plateforme digitale reliant les personnes à mobilité réduite à des véhicules adaptés et des accompagnateurs qualifiés.ExynoTech (AquaTech)* : bouée connectée intégrantetpour optimiser la pisciculture.Arzaak (EdTech)* : solution destinée aux femmes peu ou pas scolarisées, offrant des formations en ligne et une marketplace alimentée par l’IA.Ecofeed (AgriTech)* : transformation de sous-produits agricoles et marins en aliments durables pour le bétail.ProVerdy (ClimateTech)* : plateforme intelligente pour mesurer, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre via des projets certifiés.Le jury était composé de :– Orange Tunisie– PNUD Tunisie– Flat6Labs Tunisie– Startup Advisor– AfriLabs Tunisie– Digital Africa– AfricInvest Groupainsi que plusieurs invités du monde des médias، de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.À l’issue des délibérations، les quatre lauréats tunisiens sont :ProVerdy* ;Ecofeed* ;ExynoTech* ;Arzaak*.Les gagnants ont remporté respectivement. La lauréate du Prix Féminin National a reçuCes quatre projets représenteront la Tunisie lors de laface aux lauréats desoù le Groupe Orange est présent. Ils concourront pour des prix allant jusqu’àainsi qu’unEn plus des récompenses financières، les lauréats bénéficieront d’opportunités deoffertes paret lepour consolider et développer leurs projets.Avec son savoir-faire et ses innovations technologiques،ambitionne de rester l’opérateur moderne et accessible préféré des Tunisiens، tout en misant sur une. L’entreprise s’est engagée depuis son lancement dans une démarche، mettant la technologie et l’innovation numérique au service de lade la Tunisie.