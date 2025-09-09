Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social et lance le Prix Féminin National avec le PNUD
Communiqué de Presse - Lors d'une cérémonie organisée lundi 8 septembre à Tunis، Orange Tunisie a révélé les noms des quatre lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).
Cette 15ème édition a marqué un tournant avec le lancement du Prix Féminin National، une initiative soutenue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie. Ce prix inédit vise à récompenser un projet porté par une femme، mettant en avant la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’innovation inclusive.
Une participation recordL’édition 2025 a enregistré la soumission de 136 projets innovants à impact, fondés sur les nouvelles technologies. Ces initiatives couvrent plusieurs domaines : éducation، santé، agriculture، énergie، transport، environnement et services. Ce dynamisme illustre l’engagement croissant des acteurs tunisiens en faveur de l’entrepreneuriat social et du développement durable.
Les finalistes tunisiensSept entrepreneurs finalistes ont présenté leurs projets devant un jury d’experts، dont trois femmes candidates pour le Prix Féminin. Les projets sélectionnés :
Mhamed Raboudi – Alder Green Solutions (ClimateTech)* : valorisation du carbone des sols africains pour soutenir les agriculteurs et aider les entreprises à réduire leurs taxes carbone.
Omar Bentaleb – Mycelium Innovations (BioTech)* : transformation des déchets agricoles en emballages durables à base de champignons, moulés en 3D et compostables.
Mahdi Oueslati – LR Move (Inclusive Mobility)* : plateforme digitale reliant les personnes à mobilité réduite à des véhicules adaptés et des accompagnateurs qualifiés.
Fehmi Kharroubi – ExynoTech (AquaTech)* : bouée connectée intégrant IoT et IA pour optimiser la pisciculture.
Jihene Touati – Arzaak (EdTech)* : solution destinée aux femmes peu ou pas scolarisées, offrant des formations en ligne et une marketplace alimentée par l’IA.
Malak Boukthir – Ecofeed (AgriTech)* : transformation de sous-produits agricoles et marins en aliments durables pour le bétail.
Souha Bêjaoui – ProVerdy (ClimateTech)* : plateforme intelligente pour mesurer, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre via des projets certifiés.
Le juryLe jury était composé de :
* Adel Akrout – Orange Tunisie
* Nadia Gouta – PNUD Tunisie
* Faten Aissi – Flat6Labs Tunisie
* Ghazi Saddem – Startup Advisor
* Zeineb Messaoud – AfriLabs Tunisie
* Ali Mnif – Digital Africa
* Patricia Rinke – AfricInvest Group
ainsi que plusieurs invités du monde des médias، de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.
Les lauréats 2025À l’issue des délibérations، les quatre lauréats tunisiens sont :
1er prix : Souha Bêjaoui pour le projet ProVerdy* ;
2ème prix : Malak Boukthir pour le projet Ecofeed* ;
3ème prix : Fehmi Kharroubi pour le projet ExynoTech* ;
Prix Féminin National (PNUD Tunisie) : Jihene Touati pour le projet Arzaak*.
Les gagnants ont remporté respectivement 15 000 DT، 10 000 DT et 5 000 DT. La lauréate du Prix Féminin National a reçu l’équivalent de 10 000 DT en équipements.
Prochaine étape : la finale internationaleCes quatre projets représenteront la Tunisie lors de la finale internationale du POESAM face aux lauréats des 16 autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient où le Groupe Orange est présent. Ils concourront pour des prix allant jusqu’à 25 000 €، 15 000 € et 10 000 € ainsi qu’un Prix Féminin International de 20 000 €.
En plus des récompenses financières، les lauréats bénéficieront d’opportunités de business، networking et coaching offertes par Orange Tunisie et le Groupe Orange pour consolider et développer leurs projets.
