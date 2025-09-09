عبد الجليل الهاني: لجنة المالية تبحث عن مصدر التحسّن وسط تمدّد الاقتصاد الموازي

قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، قراءة شاملة لملف المالية العمومية والإصلاحات المنتظرة، وتوقّف عند حادثة استهداف "سفينة العائلة" من أسطول الصمود بسيدي بوسعيد، كما علّق على مبادرات بعض النواب الأمريكيين تجاه تونس.



لجنة المالية تنتظر الإحالة الرسمية وتنتقد التأخير



مؤشرات إيجابية… لكن المطلوب تفكيك الأرقام



«ميزانية الدولة أصبحت ميزانية صناديق»



البريد والبنك البريدي



مشاريع قوانين قيد الدرس



الأسعار ومسالك التوزيع



حادثة «سفينة العائلة» بسيدي بوسعيد



مبادرات نواب أمريكيين… ورفض التدخّل



أوضح الهاني أنّ اللجنةالتوجّهات والخطوط العريضة لمشروعوتقارير تنفيذ ميزانية السداسي الأوّل، طبقًا لأحكام القانون الأساسي للميزانية. واعتبر أنّفي الإرسال الرسمي يُربك التنسيق ويضيّق هامش دراسة المقترحات ومناقشتها مع الوزارات، رغم وجود مؤشرات منشورة من المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي بخصوصوأكد أنّ اللجنة ستبرمجلبحث المقترحات الموضوعة على طاولتها حال وصول الوثائق، بما يسمح برقابة تنفيذ أحكام قانون المالية السابق وتقييم ما عُطّل منها خاصة على مستوىقال الهاني إنّ المؤشرات الأخيرة تبدو(تحسّن في بعض النسب والاحتياطي وسعر الصرف)، لكن اللجنة تريدلمعرفة مصادر التحسّن: من الاقتصاد المنظّم أو منومكافحة التهرّب. ولفت إلى أنّما يزال مؤثرًا، وأنّارتفعت لأسباب منهاالتي وصفها بأنها شكّلت سابقًا «».انتقد رئيس لجنة المالية(بالمئات)، معتبرًا أنّ. وأعطى مثالًا بـالذي تُجبى لفائدته موارد من الأجراء، فيماللغرض الأصلي، داعيًا لإعادة توجيه الأموال لما أُنشئت من أجله وتسريعكشف الهاني أنّفي المرحلة الراهنة علىضمن مشروع مكافحة الإقصاء المالي، رغم جلسات سابقة مع وزارة المالية والبريد. وأشار إلى أنّ اللجنة ستُعيدمع انطلاق الدورة القادمة.ذكر الضيف حزمة نصوص ستُستأنف مناقشتها، من بينها:وتقليص التراخيص وتعويضها بـوفتح حسابات بالعملة للمقيمين وفق ضوابط.* مقترحات حولوتنمية مواردكما شدّد على ضرورة الإسراع بإصلاحلِما تُثقله من أعباء على الميزانية.بخصوص، اعتبر الهاني أنّ الإجراءات المتّبعة «تقليدية» ولا تعالجالمختلّة، داعيًا إلى أدوات تنفيذية وقانونية تحميوتوفّر له كُلفة إنتاج معقولة، مع اجتماعات مرتقبة تخصّوملفات لحوم حمراء وغيرها.في تعليقه على ما حصل بميناء سيدي بوسعيد، قال الهاني إنّهإلى حين استكمال التحقيقات، معتبرًا ما يُتداول على الشبكات الاجتماعيةويمكن التلاعب به رقميًا، وأنّواجب قبل البناء على فرضيات.أكّد الهاني أنّ مبادرة نائبين في الكونغرس الأمريكي تجاه تونس تبدو أقرب إلىولا تعبّر عن السياسة الأمريكية برمّتها، وجدّد. وفي المقابل، دعا إلىالتي وصفها بأنهاخلال السنتين الماضيتين، مع ضرورة تحريكوالقيام بأدوار اتصال أوسع مع البرلمانات الأجنبية.