Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie

Communiqué de Presse - Orange Tunisie annonce la nomination de Stéphane Varret au poste de Directeur Général, en remplacement de Thierry Millet, récemment nommé Directeur Général d’Orange Money Group.



Fort de plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Orange, Stéphane Varret a occupé des fonctions stratégiques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, dans les domaines de la finance, du développement et de la transformation d’entreprise.

