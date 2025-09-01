الزهروني: الإطاحة بمجرم خطير استهدف النساء في سلسلة عمليات سلب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني وأعوانه، أمس، من محاصرة وإلقاء القبض على مجرم خطير بعد نصب كمين محكم له، وذلك على خلفيّة تورطه في ترصّد النساء وسلب هواتفهنّ وأموالهنّ وممتلكاتهنّ.



وبحسب المعطيات الأمنية، فقد تمّ عرض الموقوف على عدد من المتضرّرات، حيث تعرّفت عليه 8 نساء أكّدن أنّه الفاعل في قضايا الاعتداءات. كما تبيّن أنّه محلّ تفتيش لفائدة الجهات الأمنية.

