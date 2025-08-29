Babnet   Latest update 17:31 Tunis

منوبة: 9 إصابات في اصطدام تاكسي جماعي بسيارة خفيفة بالجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1d5fe167ff5.71470281_liohmjpgfkeqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 17:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى منطقة الجديدة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، حادث مرور تمثّل في اصطدام سيارة تاكسي جماعي بسيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتنقّلت وحدات الحماية المدنية بمنوبة بسرعة إلى موقع الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين على عين المكان، قبل أن يتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الرابطة وسبعة آخرين إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلقي العلاج.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314073


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    