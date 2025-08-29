منوبة: 9 إصابات في اصطدام تاكسي جماعي بسيارة خفيفة بالجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1d5fe167ff5.71470281_liohmjpgfkeqn.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى منطقة الجديدة من ولاية منوبة، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، حادث مرور تمثّل في اصطدام سيارة تاكسي جماعي بسيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.



وتنقّلت وحدات الحماية المدنية بمنوبة بسرعة إلى موقع الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين على عين المكان، قبل أن يتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الرابطة وسبعة آخرين إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلقي العلاج.