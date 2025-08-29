تونس العاصمة: الإحتفاظ بامرأة أحرقت قططًا حيّة بالملاسين
قررت المحكمة الابتدائية بتونس 2، الاحتفاظ بامرأة من متساكني منطقة الملاسين بعد تورّطها في إحراق قطط حيّة عبر سكب البنزين على النفايات حيث كانت موجودة، وفق ما أكّده المحامي هشام الزواوي في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان أف أم.
وأوضح الزواوي أنّ المظنون فيها ارتكبت ثلاث جرائم:
وأوضح الزواوي أنّ المظنون فيها ارتكبت ثلاث جرائم:
* حرق الفضلات في الهواء الطلق في خرق للقانون الأساسي المتعلّق بمكافحة التلوث، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن من شهرين إلى 3 أشهر وخطية مالية تقدّر بـ 500 دينار.
* حرق القطط والإضرار عمدا بملك الغير.
* الإساءة إلى الحيوان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي لا يتجاوز 15 يوما.
وأضاف المحامي أنّ المرأة الموقوفة لها سوابق عديدة، حيث سبق أن تقدّم عدد من متساكني الجهة بشكاوى ضدها بسبب التشويش وارتكابها ما وصفوه بـ"جرائم إبادة ضد القطط".
وكانت وحدات مركز الأمن الوطني بالملاسين قد تمكنت من تحديد هويّة المرأة وإيقافها بعد تداول مقاطع فيديو توثّق لحظة إقدامها على سكب البنزين وإضرام النار في القطط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314057