تونس العاصمة: الإحتفاظ بامرأة أحرقت قططًا حيّة بالملاسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aef39ce02914.03034240_jlhienomfqkgp.jpg width=100 align=left border=0>

قررت المحكمة الابتدائية بتونس 2، الاحتفاظ بامرأة من متساكني منطقة الملاسين بعد تورّطها في إحراق قطط حيّة عبر سكب البنزين على النفايات حيث كانت موجودة، وفق ما أكّده المحامي هشام الزواوي في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان أف أم.



وأوضح الزواوي أنّ المظنون فيها ارتكبت ثلاث جرائم:

