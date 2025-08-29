Babnet   Latest update 14:29 Tunis

تونس العاصمة: الإحتفاظ بامرأة أحرقت قططًا حيّة بالملاسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aef39ce02914.03034240_jlhienomfqkgp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 13:57 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قررت المحكمة الابتدائية بتونس 2، الاحتفاظ بامرأة من متساكني منطقة الملاسين بعد تورّطها في إحراق قطط حيّة عبر سكب البنزين على النفايات حيث كانت موجودة، وفق ما أكّده المحامي هشام الزواوي في تصريح لبرنامج "منك نسمع" على إذاعة ديوان أف أم.

وأوضح الزواوي أنّ المظنون فيها ارتكبت ثلاث جرائم:



* حرق الفضلات في الهواء الطلق في خرق للقانون الأساسي المتعلّق بمكافحة التلوث، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن من شهرين إلى 3 أشهر وخطية مالية تقدّر بـ 500 دينار.
* حرق القطط والإضرار عمدا بملك الغير.
* الإساءة إلى الحيوان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي لا يتجاوز 15 يوما.

وأضاف المحامي أنّ المرأة الموقوفة لها سوابق عديدة، حيث سبق أن تقدّم عدد من متساكني الجهة بشكاوى ضدها بسبب التشويش وارتكابها ما وصفوه بـ"جرائم إبادة ضد القطط".
أخبار ذات صلة:
الملاسين: إيقاف امرأة ظهرت في فيديو وهي تحرق القطط بالبنزين...

وكانت وحدات مركز الأمن الوطني بالملاسين قد تمكنت من تحديد هويّة المرأة وإيقافها بعد تداول مقاطع فيديو توثّق لحظة إقدامها على سكب البنزين وإضرام النار في القطط.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314057


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-27
33°-24
34°-23
41°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    