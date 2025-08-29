Babnet   Latest update 14:29 Tunis

حي هلال : محاصرة مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال مؤخرا، وبعد نصب كمين محكم، من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السلب والاعتداء بالعنف الشديد والنطر.

ووفق ما توفر من معطيات، فقد تعرّف عليه عشرات المواطنين الذين كان ينطر منهم هواتفهم الجوالة وحقائبهم اليدوية.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء.


