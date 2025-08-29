حي هلال : محاصرة مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال مؤخرا، وبعد نصب كمين محكم، من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السلب والاعتداء بالعنف الشديد والنطر.



ووفق ما توفر من معطيات، فقد تعرّف عليه عشرات المواطنين الذين كان ينطر منهم هواتفهم الجوالة وحقائبهم اليدوية.

